Пєсков пояснив загадковий кашель Путіна: заразився коронавірусом?

Вікторія Довгань Новини Росії 17:05, 14.04.2020 Оновлено: 17:57, 14.04.2020

Президент Росії Володимир Путін спантеличив журналістів своїм кашлем на онлайн-саміті Вищої Євразійської економічної ради (ВЄЕР).

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Відповідне відео з'явилося в YouTube і на низці кремлівських Telegram-каналів. Багато хто запідозрив, що у Путіна проблеми зі здоров'ям або ж взагалі коронавірус. Повіривши в таку версію, журналісти навіть поставили запитання про самопочуття Путіна його прессекретарю Дмитру Пєскову (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін
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Однак спікер лідера країни-агресорки в коментарі "Ленте.ру" спростував чутки про хворобу Путіна. "Здоров'я нормальне", – запевнив він.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн, що входять до Євразійського економічного союзу, відбулася у форматі відеоконференції через карантинні заходи проти коронавірусу. В ході заходу його учасники обговорили спільні дії боротьби з пандемією, а також підтримку економічної стабільності своїх держав. За підсумками саміту сторони ухвалили спільний документ.

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