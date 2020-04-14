Пєсков пояснив загадковий кашель Путіна: заразився коронавірусом?
Президент Росії Володимир Путін спантеличив журналістів своїм кашлем на онлайн-саміті Вищої Євразійської економічної ради (ВЄЕР).
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Відповідне відео з'явилося в YouTube і на низці кремлівських Telegram-каналів. Багато хто запідозрив, що у Путіна проблеми зі здоров'ям або ж взагалі коронавірус. Повіривши в таку версію, журналісти навіть поставили запитання про самопочуття Путіна його прессекретарю Дмитру Пєскову (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Однак спікер лідера країни-агресорки в коментарі "Ленте.ру" спростував чутки про хворобу Путіна. "Здоров'я нормальне", – запевнив він.
Нагадаємо, зустріч лідерів країн, що входять до Євразійського економічного союзу, відбулася у форматі відеоконференції через карантинні заходи проти коронавірусу. В ході заходу його учасники обговорили спільні дії боротьби з пандемією, а також підтримку економічної стабільності своїх держав. За підсумками саміту сторони ухвалили спільний документ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в кінці березня в адміністрації президента Росії Володимира Путіна виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков спочатку не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію, проте пізніше запевнив: хворий не контактував особисто із главою держави-агресорки.
Також з'ясувалося, що Пєсков побував на дні народження сестри російського продюсера Ігоря Крутого – Алли Крутої. Серед гостей був співак Лев Лещенко, у якого підтвердився Covid-19.
Однак, за даними російських політологів, Путін зараз у безпеці, не виключено, що його накачали профілактичними препаратами.