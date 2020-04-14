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14 квітня • оновлено в 17:16
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Пєсков пояснив загадковий кашель Путіна: заразився коронавірусом?

2.7т
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Президент Росії Володимир Путін спантеличив журналістів своїм кашлем на онлайн-саміті Вищої Євразійської економічної ради (ВЄЕР).

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Відповідне відео з'явилося в YouTube і на низці кремлівських Telegram-каналів. Багато хто запідозрив, що у Путіна проблеми зі здоров'ям або ж взагалі коронавірус. Повіривши в таку версію, журналісти навіть поставили запитання про самопочуття Путіна його прессекретарю Дмитру Пєскову (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

"Главком"

Однак речник лідера країни-агресорки в коментарі "Ленте.ру" спростував чутки про хворобу Путіна. "Здоров'я нормальне", – запевнив він.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн, що входять в Євразійський економічний союз, відбулася у форматі відеоконференції через карантинні заходи проти коронавірусу. В ході заходу його учасники обговорили спільні дії боротьби з пандемією, а також підтримку економічної стабільності своїх держав. За підсумками саміту сторони ухвалили спільний документ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Путиносоветопитеки в комментах пишут не дождетесь но мы всегда верим
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Smallwille JorEl, верить и ждать - такая у вас судьба тяжелая
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Не дождётесь.
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