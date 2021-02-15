Пєсков пояснив слова Путіна про те, що Росія "не кине Донбас"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжить допомагати російськомовному населенню Донбасу.

Як повідомляє ТАСС, про це він сказав, коментуючи заяву Володимира Путіна на зустрічі з головними редакторами ЗМІ про те, що Росія "не кине Донбас".

"Річ у тім, що там, ви знаєте, живе багато росіян, багато російськомовних... Вони, на жаль, позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави України... Їм відмовлено в будь-яких державних послугах", – зазначив Пєсков.

За його словами, саме Росія "організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги" і надає деяку допомогу цим людям.

"І Росія буде це продовжувати робити, тому що якщо не Росія, то більше нікому це буде робити", – додав прессекретар.

Він закликав звернути увагу на весь коментар Путіна з цього питання, зокрема на слова про те, що будь-які кроки мають свої наслідки і потрібно вміти прогнозувати ці наслідки заздалегідь.

Пєсков не став уточнювати, про які дії і наслідки може йтися, зазначивши, що "з контексту все гранично зрозуміло".

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