Пєсков назвав "якісною клюквою" розслідування Навального про палац Путіна

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав брехнею розслідування опозиціонера Олексія Навального про нібито палац Володимира Путіна в Геленджику.

Як повідомляє РИА Новости, Пєсков запевнив журналістів, що Путін не має до згаданого об'єкту ніякого відношення.

"Вся компіляція, яка міститься в цьому матеріалі – так, така хороша, якісна "клюква", яка викликає велику кількість переглядів", – заявив він.

За словами прессекретаря, Путіну палац не належить, і він там не буває.

"Кому він належить – це абсолютно не моя турбота. У нас багато комерційних об'єктів, багато великих бізнесменів, які можуть будувати будь-які об'єкти. Асоціювати цей об'єкт з президентом – це брехня", – підкреслив Пєсков.

Коментуючи акцію на підтримку Навального, анонсовану на 23 січня, він сказав, що "дії провокаторів нам добре зрозумілі".

"Вони добре зрозумілі правоохоронним органам, і приймаються відповідні заходи щодо цих провокаторів. А що стосується людей, ну зараз-то нам чого заздалегідь говорити", – відповів прессекретар на питання, в чому в Кремлі бачать причину ажіотажу в соцмережах навколо планованої акції.

Він запропонував про завтрашні заходи судити післязавтра.

"Позиція Кремля тільки одна – на користь безумовної необхідності дотримання закону і неприпустимості організації нелегітимних акції і тим більше провокування участі в них дітей", – додав Пєсков.

На його переконання, правоохоронним органам не потрібні вказівки Кремля, щоб реагувати на несанкціоновані акції, співробітники діють "відповідно до службової інструкції і за законом".

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