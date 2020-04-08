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9 квітня • оновлено в 06:33
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Пєсков купив блокатор вірусів проти COVID-19

9.4т
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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков купив собі "блокатор вірусів", щоб захиститися від COVID-19. Медики ж сходяться на тому, що ця річ не більше, ніж спроба заробити на паніці.

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Пєсков розповів ТАСС, що купив блокатор сам, жодних рекомендацій щодо носіння в адміністрації президента не було.

"Це я сам в аптеці купив", – заявив Пєсков.

Блокатори вірусів мають вигляд бейджа, який кріпиться на одяг. Принцип дії подібних блокаторів заснований на виділенні діоксиду хлору, який окисляє білки, що призводить до руйнування структури бактерій. Однак, медики розповідали OBOZREVATEL, що такий засіб ніяк не рятує від коронавірусу, власне, саме тому, що це вірус, а не бактерія.

Пєсков купив блокатор вірусів

Пєсков купив блокатор вірусів

ТАСС

В Україні такі блокатори намагалися масово продавати за часів початку пандемії.

"Я дуже сумніваюся, що зараз розкручується щось путнє. Зараз ловлять рибку в каламутній воді всі, кому не лінь. Зараз попре величезна кількість БАДів та іншого. Починається Клондайк. Заробляють, тому що йде паніка", – розповіла сімейна лікарка Рита Гофман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися різні злочинці, які наживаються на паніці через спалах коронавірусу, пропонуючи довірливим українцям неіснуючі маски і дезінфектори з незрозумілим вмістом.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
вірус
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dfgdfgd iakushevpavelixk
dfgdfgd iakushevpavelixk
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте.... ---- http://prees.2sms.ru
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Новичка ему туда налейте
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