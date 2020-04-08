Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков купив собі "блокатор вірусів", щоб захиститися від COVID-19. Медики ж сходяться на тому, що ця річ не більше, ніж спроба заробити на паніці.

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Пєсков розповів ТАСС, що купив блокатор сам, жодних рекомендацій щодо носіння в адміністрації президента не було.

"Це я сам в аптеці купив", – заявив Пєсков.

Блокатори вірусів мають вигляд бейджа, який кріпиться на одяг. Принцип дії подібних блокаторів заснований на виділенні діоксиду хлору, який окисляє білки, що призводить до руйнування структури бактерій. Однак, медики розповідали OBOZREVATEL, що такий засіб ніяк не рятує від коронавірусу, власне, саме тому, що це вірус, а не бактерія.

Пєсков купив блокатор вірусів ТАСС

В Україні такі блокатори намагалися масово продавати за часів початку пандемії.

"Я дуже сумніваюся, що зараз розкручується щось путнє. Зараз ловлять рибку в каламутній воді всі, кому не лінь. Зараз попре величезна кількість БАДів та іншого. Починається Клондайк. Заробляють, тому що йде паніка", – розповіла сімейна лікарка Рита Гофман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися різні злочинці, які наживаються на паніці через спалах коронавірусу, пропонуючи довірливим українцям неіснуючі маски і дезінфектори з незрозумілим вмістом.

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