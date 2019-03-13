"Перший раз це було в туалеті": в дитбудинку Росії роками ґвалтували дітей

У Санкт-Петербурзі (Росія) судитимуть директора дитбудинку №8 Наталію Федорову, яка роками ігнорувала розповіді підлітків про сексуальне насильство.

Прокуратура направила до Кіровського районного суду кримінальну справу, Федорову звинувачують у злочинній недбалості, пише "Медиазона".

Про сексуальне насильство в дитбудинку стало відомо в квітні 2017 року, тоді оперативники карного розшуку прийшли з обшуками за декількома адресами. Поштовхом до оперативної розробки несподівано послужила конкурсна робота студентки, в якій згадується ім'я тільки одного потерпілого, Якова Яблочника.

За словами Яблочника, йому було приблизно 13 років, коли соціальний працівник піддав його сексуальному насильству.

Яків Яблочник Особиста сторінка ВКонтакте

Він згадував, що "перший раз це було в туалеті". "Він залякував психіатричною лікарнею... Це відбувалося щотижня... Дуже складно, дуже боляче згадувати той день", — говорив чоловік.

За його словами, соцпрацівник неодноразово вів його "в сусідню з дитбудинком парадну і там змушував йому робити мінет". Після цього він давав хлопчику гроші й "водив у сауну".

Розслідуючи справу про насильство над вихованцями, слідчі прийшли до висновку, що протягом десяти років, із кінця 2006-го до березня 2017-го, потерпілі не раз зверталися до Федорової, але вона на їхні розповіді не реагувала.

Дитбудинок №8 у Санкт-Петербурзі Google maps

За версією слідства, в результаті "злочинної бездіяльності" Федорової та її "недбалого ставлення до служби", семеро підлітків зазнали насильницьких дій сексуального характеру — в тому числі на території дитбудинку і школи при ньому.

Під час допиту 65-річна Федорова згадувала, що з 2003 по 2017 рік до неї "систематично" підходили вихованці дитбудинку і говорили, що "хтось здійснює щодо них насильницькі дії сексуального характеру".

"Але я дітям не вірила, адже діти перебувають на обліках у психоневрологічному диспансері, відхилені в ступені дебільності, в підлітковому віці мають гіперсексуальність і можуть фантазувати на сексуальні теми, що може підтвердити будь-який дефектолог", — пояснила вона.

За словами Федорової, діти вказували на її заступника Михайла Єліна і на Станіслава Виноградова — він керував дитбудинком до 1991 року, а потім став директором школи №565, де навчалися його вихованці. Обох вона називає "шанованими людьми і педагогами з великим стажем роботи", у яких "завжди були хороші стосунки з дітьми" і не було "жодних сексуальних відхилень".

"Нині я розумію, що повинна була зробити якісь заходи, повідомити про це в правоохоронні органи", — визнала Федорова на допиті.

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