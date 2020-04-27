Перший єпископ РПЦ помер від коронавірусу

Кирило Лютий Новини Росії 23:52, 27.04.2020 Оновлено: 00:17, 28.04.2020

Єпископ Желєзногорський і Льговський Веніамін у неділю, 27 квітня, помер від коронавірусу.

Як передає "Інтерфакс", він – перший архієрей РПЦ, який став жертвою COVID-19. Йому було 55 років.

"Кілька днів тому єпископ Веніамін був госпіталізований у Курській обласній клінічній інфекційній лікарні імені Н.А. Семашка. Напередодні владика був переведений у реанімацію, у нього була діагностована двостороння пневмонія, викликана коронавірусною інфекцією", – розповіли в РПЦ.

З кінця 2004 по 2012 рік єпископ Веніамін був намісником монастиря – Курської-Корінної пустині. Незадовго до звільнення від цієї посади він був зведений у сан єпископа.

Єпископ Желєзногорський і Льговський Веніамін
pravoslavie.ru

Як писав OBOZREVATEL, Росія за кількістю хворих на коронавірус вже обійшла Китай, кількість наближається до 90 тисяч осіб. Також стало відомо про майже тисячу інфікованих в армії РФ.

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