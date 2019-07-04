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Перша таємниця "Лошарика" розкрита? У мережу просочилися секретні дані і фото з місця НП

2.2тЧитати матеріал російською

Російський носій атомної глибоководної станції проекту 10831, яка називається "Лошарик", можливо, спалахнула через коротке замикання в одному із розподільних щитів.

Як розповіли джерела газети "Комерсант", це могло викликати загоряння обплетення кабелів або трансформаторного масла, а вентиляція рознесла дим відсіками. Моряки у цей час відпочивали і не встигли скористатися індивідуальними засобами захисту. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки.)

Зазначено, що на човні використовується стандартна напруга 380 вольт, але в деяких пристроях при цьому використовуються струми силою до 1000 ампер.

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"Лошарик"

"Лошарик"

MSN.com

Експерти заявили, що за 45 років існування загону гідронавтів (військова частина 45707) з їх станціями не відбулося жодної серйозної НП, яка привела б до людських жертв, аварії, тому фахівці з дослідження глибин не мали реального досвіду боротьби з пожежами.

Крім того, агентство ТАСС опублікувало фото підводного човна після НП.

Поряд з ним стоїть невелике судно. Як випливає з підпису до фотографій, це рятувальний буксир Північного флоту, а сам підводний човен – атомний підводний човен спецпризначення проекту 09786 "Оренбург", носій глибоководної станції проекту 10831.

"Лошарик" на місці НП

"Лошарик" на місці НП

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ писали, що найбільш ймовірна версія НП на російському атомному підводному човні типу АС-12 "Лошарик" у Баренцевому морі, при якому загинули 14 моряків, – раптова пожежа.

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Росія
Тег
Новини Росії
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