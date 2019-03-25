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"Перевищує швидкість звуку!" У Росії пригрозили новим озброєнням

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У Росії оснащують атомний крейсер "Адмірал Нахімов" новими пусковими установками, які будуть нести різні типи ракет.

Військовий корабель отримає ракети класу "Калібр" і "Циркон", розповів "Інтерфаксу" міністр промисловості і торгівлі РФ Денис Мантуров.

"У цілому модернізація крейсера здійснюється за графіком. У Міноборони Росії вже уточнили вимоги до корабля і складу його озброєння, визначили обсяги фінансування і терміни завершення модернізації", – додав чиновник.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що головною зброєю корабля стане гіперзвукова крилата ракета "Циркон" 3М22, яка здатна досягати швидкості, що в шість разів перевищує швидкість звуку, і має дальність приблизно 600 кілометрів.

Додамо, що модернізацію крейсера планують завершити в 2022 році.

Крейсер "Адмірал Нахімов"

Крейсер "Адмірал Нахімов"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міноборони Росії провело випробування атомного підводного човна ракетоносного типу "Борей".

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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Крейсер с бортовым номером 050 проекта 1144 имеет "Адмирал Лазарев", бывший "Фрунзе". У крейсера "Адмирал Нахимов" бортовой номер 080.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
вместо "имеет" следует читать "называется".
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