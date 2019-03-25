"Перевищує швидкість звуку!" У Росії пригрозили новим озброєнням

У Росії оснащують атомний крейсер "Адмірал Нахімов" новими пусковими установками, які будуть нести різні типи ракет.

Військовий корабель отримає ракети класу "Калібр" і "Циркон", розповів "Інтерфаксу" міністр промисловості і торгівлі РФ Денис Мантуров.

"У цілому модернізація крейсера здійснюється за графіком. У Міноборони Росії вже уточнили вимоги до корабля і складу його озброєння, визначили обсяги фінансування і терміни завершення модернізації", – додав чиновник.

Раніше ЗМІ повідомляли, що головною зброєю корабля стане гіперзвукова крилата ракета "Циркон" 3М22, яка здатна досягати швидкості, що в шість разів перевищує швидкість звуку, і має дальність приблизно 600 кілометрів.

Додамо, що модернізацію крейсера планують завершити в 2022 році.

Крейсер "Адмірал Нахімов" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міноборони Росії провело випробування атомного підводного човна ракетоносного типу "Борей".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.