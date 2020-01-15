"Перевершив Брежнєва, Горбачова та Єльцина разом узятих": Путіна закликали піти у відставку

Послання російського президента Володимира Путіна до Федеральних Зборів мало би містити всього чотири слова "Я втомився. Я йду".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав російський економіст Дмитро Травін. За його словами, відставка Путіна стала би найкращою реформою для Росії, адже президент, який керує країною понад 20 років, нічого доброго для країни запропонувати не може.

"Звісно, без Путіна Росія не стане автоматично жити краще, але зміна влади дала б хоч шанс на зміни, на проведення нової економічної політики, на зростання ВВП, на зниження корупції. Росія перебуває у стагнації понад 10 років, і людина, яка перебуває при владі понад 20 років, не може запропонувати нічого кращого, ніж свою відставку. Він мав би сказати: "я втомився, я йду", але замість цього знову засипав нас порожніми словами замість реальних справ", – впевнений економіст.

Володимир Путін

Як каже Травін, за 20 років перебування при владі Путін наговорив більше, ніж колишні радянські лідери Леонід Брежнєв, Михайло Горбачов та його попередник Борис Єльцин разом узяті.

"Путін став найбалакучішим лідером Росії за всю історію країни, абсолютно не звертаючи увагу на зв'язок своїх промов із реальністю. Можливо, лише Фіделя Кастро ще не обігнав у світовому масштабі. Напевно, він якось підсолоджує сумне життя у Кремлі. Важко займатися понурою суєтою, тасувати гроші і людей, розуміючи, що єдина мета – це триматися за владу якомога довше", – підсумував Травін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін 15 січня виступив із 16-м щорічним посланням до Федеральних зборів. Найцікавіші та найгучніші заяви Путіна читайте тут.

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