ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Перевантажений у 5 разів: з'явилися нові деталі аварії корабля в Чорному морі

4.3тЧитати матеріал російською

Катер, який перекинувся в Чорному морі біля селища Джубга Краснодарського краю РФ, був перевантажений майже у п'ять разів. На його борту перебували 55 пасажирів при місткості 12 осіб.

Таку оновлену інформацію оприлюднила прес-служба Следкома РФ. Поліція вже заарештувала капітана і власника катамарана. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тим часом у мережі опублікували кадри порятунку пасажирів катамарана. За проектом, судно могло вмістити 10 пасажирів і двох членів екіпажу.

Новини
Зниклі в Криму українські катери знайшлися. Фото

Перевантажений у 5 разів: з'явилися нові деталі аварії корабля в Чорному морі

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вантажне судно з українцями затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини. На борту були 13 членів екіпажу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
7
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
П А
П А
Так в Крым хотелось попасть !!!!!!!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel