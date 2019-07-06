Перевантажений у 5 разів: з'явилися нові деталі аварії корабля в Чорному морі

Катер, який перекинувся в Чорному морі біля селища Джубга Краснодарського краю РФ, був перевантажений майже у п'ять разів. На його борту перебували 55 пасажирів при місткості 12 осіб.

Таку оновлену інформацію оприлюднила прес-служба Следкома РФ. Поліція вже заарештувала капітана і власника катамарана. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тим часом у мережі опублікували кадри порятунку пасажирів катамарана. За проектом, судно могло вмістити 10 пасажирів і двох членів екіпажу.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вантажне судно з українцями затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини. На борту були 13 членів екіпажу.

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