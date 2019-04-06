Родственники туристов группы Игоря Дятлова, погибших 60 лет назад на перевале в районе горы Холатчахль, или Горы Мертвецов, на Северном Урале, намерены потребовать от председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проведения повторного расследования обстоятельств произошедшего. Как сообщил председатель общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, на данный момент под обращением уже подписались родственники самого Игоря Дятлова, сестра Зины Колмогоровой, сестра и брат Рустема Слободина, а также близкие Юрия Дорошенко, которые на данный момент проживают в Казахстане. "У нас почти все готово уже. За неделю планируем окончательно оформить бумаги и начать действовать", — добавил Кунцевич, - пишет для Znak.

По его словам, ни родственников, ни членов Фонда не устраивает то, как проходит сейчас надзорная проверка, о которой 1 февраля этого года было объявлено Генпрокуратурой РФ.

"Толком прокуратура никаких прав не имеет. Они даже в архивы ФСБ зайти не могут. Им просто дали возможность проверить то, что можно.

И они сейчас проверяют шуточные природно-климатические версии. Это все было отвергнуто еще 60 лет назад! А теперь столько средств снова потратили.

Перевал Дятлова perevaldyatlova.ru

Поездка на перевал, потом это исследование на горе Белой. Почему, кстати, не на перевале, что это вообще такое, чего тут перед нами в эти игрушки играть уже? Родственникам нужна, наконец, правда, нужно знать, что там на самом деле произошло. По закону они единственные, кто имеет право на эту информацию. И только Бастрыкин вправе организовать новое полноценное расследование", — пояснил глава Фонда памяти группы Дятлова причину, побудившую родственников подготовить обращение в СКР.

Отметим, в 2015 году по поручению Бастрыкина уголовное дело 1959 года о гибели группы Дятлова изучал ветеран СКР генерал Сергей Шкрябач, возглавлявший некогда главное технико-криминалистическое управление. Его выводы были преданы огласке. Отставной следователь-криминалист пришел к выводу, что группа погибла, попав под небольшую лавину — снежную доску, а также из-за того, что в момент этой аварии температура воздуха понизилась с минус 5 до минус 28 градусов и дул ураганный ветер. В таких условиях шансов спастись у туристов практически не было. Эту же версию сейчас в качестве основной проверяет и прокуратура.

"Генерал Шкрябач повторил почти слово в слово теорию Буянова о снежной доске. Непонятно порой, кто там и у кого списал: то ли генерал у Буянова, то ли Буянов у него. Мы всерьез эту версию не воспринимаем", — отметил сегодня Кунцевич.

Перевал Дятлова perevaldyatlova.ru

Он, как и большинство сокурсников Игоря Дятлова, которые в 1959 году принимали участие в поисковых работах на месте трагедии, уверен, что не до конца проработаны ракетная версия (туристы попали в зону испытания новых вооружений) и криминальная версия (дятловцев убили, а потом специально запутали на месте следы, чтобы натолкнуть следствие на версию о природных факторах трагедии).

Последний поход группы Игоря Дятлова был посвящен XXI съезду КПСС. За 15 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах 300 километров по горно-таежной части севера Свердловской области и совершить восхождение на две вершины — гору Отортен и Ойка-Чакур.

Первоначально участников похода было десять: студент пятого курса радиофака УПИ Игорь Дятлов (руководитель похода), его однокурсница Зинаида Колмогорова, выпускник УПИ и на тот момент работник закрытого "СвердНИИхиммаша" Рустем Слободин, студент четвертого курса радиофака УПИ Юрий Дорошенко, инженер комбината "Маяк" Георгий Кривонищенко, выпускник строительного факультета УПИ Николай Тибо-Бриньоль, студентка четвертого курса того же факультета Людмила Дубинина, участник войны, инструктор Коуровской турбазы Семен Золотарев, студент четвертого курса физтеха УПИ Александр Колеватов, студент четвертого курса инженерно-экономического факультета УПИ Юрий Юдин.

Перевал Дятлова perevaldyatlova.ru

23 января 1959 года группа поездом выехала из Свердловска в Серов, оттуда далее, другим поездом, в Ивдель. 26 января дятловцы выехали на попутке в поселок лесозаготовителей 41-й квартал, существовавший ранее за таежным поселком Вижай, бывший некогда центром разбросанных вокруг колоний. 27 января туристы дошли вместе с попутчиком из поселка 41-й квартал до заброшенного поселка золотодобытчиков 2-й Северный. Там переночевали в одном из домиков. 28 января провожатый и почувствовавший себя плохо Юрий Юдин вернулись обратно (шли порознь). А группа Игоря Дятлова выдвинулась дальше на маршрут. Больше живыми их никто не видел.

Согласно материалам следствия, погибли они в ночь на 2 февраля в районе горы Холатчахль, или Горы Мертвецов, на Северном Урале. Однако из-за удаленности территории, где произошло ЧП, узнали об этом много позже. Лишь ближе к концу февраля, когда стало понятно, что группа не вернулась из похода, начались поиски с применением авиации и выброской нескольких поисковых групп в разные точки предполагаемого маршрута пропавших.

Перевал Дятлова perevaldyatlova.ru

Палатку группы Дятлова нашли 26 февраля в месте, которое сейчас называется перевалом Дятлова. Через несколько часов начали находить и тела участников группы. Их поиски растянулись до мая. Внимание сразу же обратили на то, что палатка "дятловцев" была разрезана изнутри, а у погибших были довольно странные травмы. Так, у Дубининой зафиксировали обширный перелом ребер, кровоизлияние в правый желудочек сердца, отсутствие языка в ротовой полости, пустые глазницы. У Золотарева также серьезный перелом ребер с внутренним кровотечением и нет глаз. У Слободина и Тибо-Бриньоля — серьезные переломы черепных коробок. У Кривонищенко — ожоги II–III степеней, вплоть до обугливания кожи. Такое ощущение, что человек горел заживо. У кого-то также были ободраны (или объедены) щеки и губы. Кроме того, многие люди, из числа тех, кто видел погибших, отмечали странный кирпично-красный цвет их кожи и запекшуюся пену возле рта.

Не менее необычным показался и вывод, к которому пришло следствие. Согласно ему, девять путешественников стали жертвами "обстоятельств непреодолимой силы". Все это породило впоследствии массу версий о причинах их гибели, в том числе весьма невероятных: от схода лавины до ритуального убийства местными манси.

Среди прочих звучала так называемая "ракетная версия" — группа Дятлова погибла, попав в район, где испытывали ракетное вооружение. Точный ответ на вопрос, что тогда произошло на перевале, неизвестен до сих пор.

Перевал Дятлова perevaldyatlova.ru

1 февраля этого года, спустя 60 лет после трагедии, Генпрокуратура РФ объявила о возобновлении расследования обстоятельств гибели туристов в 1959 году. Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков тогда отмечал, что родственники погибших имеют право узнать о причине трагедии, пусть и даже с тех пор прошло уже 60 лет. Кроме того, проговаривалось и то, что проверка поможет предотвратить повторение подобного. В приоритете у надзорного ведомства три версии произошедшего: сход лавины, снежной доски (лавины меньшего масштаба), ураган. Криминальную версию прокуратура не рассматривает.

В середине марта сотрудники прокуратуры, как уже отмечалось выше, посетили перевал Дятлова, где провели ряд экспертиз. Прежде всего они произвели фотосъемку местности и при помощи геодезистов зафиксировали точные координаты необходимых точек. На минувшей неделе в районе горнолыжного комплекса "Гора Белая" неподалеку от Нижнего Тагила сотрудники прокуратуры провели натурный эксперимент, в ходе которого девять молодых людей пытались воссоздать последние часы жизни членов группы Дятлова.

Параллельно с прокуратурой на перевале Дятлова работала экспедиция, организованная телеканалом "Россия-1" и изданием "Комсомольская правда". Личное участие в этой экспедиции принял ведущий Андрей Малахов. Выводы этой экспедиции частично огласили в программе "Прямой эфир". Среди прочего вновь выдвинута версия о том, что участников группы было 11 и там могли находиться дети легендарного генерала Дмитрия Лелюшенко, который как раз в то время командовал Уральским военным округом. Также в эфире у Малахова известный российский судмедэксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета Эдуард Туманов, который побывал в марте на перевале, заявил, что смерть дятловцев может носить криминальный характер. Он не исключил, что их, раздетых, целенаправленно могла гнать вниз по склону некая другая группа лиц.

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