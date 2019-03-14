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"Шантаж бандита": стало відомо про серйозну перевагу Путіна над Заходом

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Президент Росії Володимир Путін розглядає вторгнення в країни Балтії для захисту російськомовного населення. Якщо ж війська НАТО чинитимуть опір, глава РФ перейде до ядерного шантажу.

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив російський журналіст Андрій Піонтковський. Він порівняв Путіна з бандитом і описав його можливі дії.

"Сили НАТО набагато сильніші за російську армію, і вони дадуть їй опір. Тоді Путін скаже: або ви відступаєте і визнаєте свою поразку, або я застосую ядерну зброю. Ця перевага бандита. Він вважає, що у відповідь на це, злякавшись за мільйони життя європейців та американців, Захід відступить і капітулює", — зазначив журналіст, додавши, що цю позицію путінська верхівка навіть не приховує.

НАТО

НАТО

Піонтковський нагадав, що ядерним шантажем Москва займається ще з часів анексії українського півострова Крим.

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"В історичному спогаді "повернення Криму в рідну гавань" Путін розповідав, що тоді про всяк випадок привів у повну боєготовність ядерні сили. До речі, таких загроз не було навіть у Радянському Союзі. Путін набагато небезпечніший, ніж пізні кремлівські лідери. Після Карибської кризи США й Америка зрозуміли, що ядерне зіткнення загрожує знищенню всього людства, і відступили. Більше ядерними бомбами вони не розмахували, поки не з'явився цей гопник із пітерського підворіття", — уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація в Росії загострюється з кожним днем ​​все більше, і утримувати владу для президента Володимира Путіна безкровно стає все складніше.

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Теми
Російська воєнна загрозаХолодна війна між Заходом і Росією
Особи
Володимир ПутінАндрій Піонтковський
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїНАТОвійна
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Medved George
Medved George
Нет у него ни какого преимущества! Он сейчас лихорадочно пытается спасти свои деньги и в тюрьму (и это в лучшем случае) не угодить! Не стоит пытаться нагнать страху! Чмо, оно и в Африке - чмо!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
кино Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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і куди і шо
і куди і шо
Исаев Денис, ты на диарею похож)) быстрый, а вонючий какой)))
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Исаев Денис
Исаев Денис
Кожедуб Руслан, Не слушай украинских военных экспертов, на окраине их просто нет от слова совсем.
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і куди і шо
і куди і шо
Афанасьев Алексей, а факты где? (что не собирается)...
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і куди і шо
і куди і шо
Исаев Денис, мы о росии)) а ты о том что дядька в Киеве)) убогий ты рашасранец)))
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і куди і шо
і куди і шо
Medved George, и где они?)))
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