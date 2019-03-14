"Шантаж бандита": стало відомо про серйозну перевагу Путіна над Заходом

Президент Росії Володимир Путін розглядає вторгнення в країни Балтії для захисту російськомовного населення. Якщо ж війська НАТО чинитимуть опір, глава РФ перейде до ядерного шантажу.

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив російський журналіст Андрій Піонтковський. Він порівняв Путіна з бандитом і описав його можливі дії.

"Сили НАТО набагато сильніші за російську армію, і вони дадуть їй опір. Тоді Путін скаже: або ви відступаєте і визнаєте свою поразку, або я застосую ядерну зброю. Ця перевага бандита. Він вважає, що у відповідь на це, злякавшись за мільйони життя європейців та американців, Захід відступить і капітулює", — зазначив журналіст, додавши, що цю позицію путінська верхівка навіть не приховує.

НАТО

Піонтковський нагадав, що ядерним шантажем Москва займається ще з часів анексії українського півострова Крим.

"В історичному спогаді "повернення Криму в рідну гавань" Путін розповідав, що тоді про всяк випадок привів у повну боєготовність ядерні сили. До речі, таких загроз не було навіть у Радянському Союзі. Путін набагато небезпечніший, ніж пізні кремлівські лідери. Після Карибської кризи США й Америка зрозуміли, що ядерне зіткнення загрожує знищенню всього людства, і відступили. Більше ядерними бомбами вони не розмахували, поки не з'явився цей гопник із пітерського підворіття", — уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація в Росії загострюється з кожним днем ​​все більше, і утримувати владу для президента Володимира Путіна безкровно стає все складніше.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.