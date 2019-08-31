Перетворився на місиво: у Росії сталася смертельна НП із літаком

У Росії легкомоторний літак здійснив жорстку посадку в Клинскому районі Підмосков'я.

При приземленні повітряне судно буквально розвалилася. На опублікованих в мережі фото можна побачити суцільне місиво. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як передає Telegram-канал Mash, на борту перебували двоє людей – пілот і пасажир (12-річна дівчинка).

У результаті, пілот загинув на місці, дитину госпіталізують медичним вертольотом (у дівчинки підозра на перелом хребта).

Відео Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії пасажирський аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір", що летів із Владивостока, здійснив екстрену посадку в Південно-Сахалінську через технічну несправність.

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