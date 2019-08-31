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Перетворився на місиво: у Росії сталася смертельна НП із літаком

3.8т Читати матеріал російською

У Росії легкомоторний літак здійснив жорстку посадку в Клинскому районі Підмосков'я.

При приземленні повітряне судно буквально розвалилася. На опублікованих в мережі фото можна побачити суцільне місиво. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як передає Telegram-канал Mash, на борту перебували двоє людей – пілот і пасажир (12-річна дівчинка).

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У результаті, пілот загинув на місці, дитину госпіталізують медичним вертольотом (у дівчинки підозра на перелом хребта).

Перетворився на місиво: у Росії сталася смертельна НП із літаком
Перетворився на місиво: у Росії сталася смертельна НП із літаком
Перетворився на місиво: у Росії сталася смертельна НП із літаком
Перетворився на місиво: у Росії сталася смертельна НП із літаком
Перетворився на місиво: у Росії сталася смертельна НП із літаком
Перетворився на місиво: у Росії сталася смертельна НП із літаком

Відео Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії пасажирський аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір", що летів із Владивостока, здійснив екстрену посадку в Південно-Сахалінську через технічну несправність.

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Місце
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Тег
Новини Росії
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Шо, опять?! Это ж сколько уже только с начала этого года? Кто-то учёт ведёт??
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп - не пилот! Кацaп - идиот! (с)
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Белый господин, - та то тебе просто не говорят и не показывают. Ибо плебею нех знать. Не зря ж вовапукин засекретил потери в войсках, и это в мирное яко бы время. Так шо - твоє діло теляче, обісрався й стій
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Белый господин
Белый господин
Кацaп Кацaпыч, вот даже мелкие происшествия в России снимают во всех деталях. А российские войска никто у вас не может снять. В чем причина?
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