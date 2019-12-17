Переплутали з Медведєвим: з Пєсковим трапився публічний конфуз

У Росії прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова переплутали з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим.
Конфуз трапився коли журналістка телеканалу "Звезда" звернулася до Пєскова, сплутавши його ім'я.
"Дмитре Анатолійовичу!" – промовила дівчина, на що чиновник їй відповів: "Не треба ось так! Не треба!" Додамо, що журналістка швидко виправилася, назвавши правильне ім'я і по батькові.
Зазначимо, що Пєскова звуть Дмитро Сергійович, а Дмитро Анатолійович – це глава російського уряду.
Дмитро Пєсков
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня під час переговорів президентів Росії і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка несподівано згасло світло. Лукашенко пожартував, що в цьому винен прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.
Раніше Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи була жінка, яка продала лідерові країни Володимиру Путіну морозиво на авіасалоні, тією ж самою, яка зробила це два роки тому.
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