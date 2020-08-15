Переносників нового смертельного вірусу з Китаю виявили в Росії

У Росії були знайдені кліщі-переносники нового китайського вірусу SFTS.

Як повідомляють "Известия" з посиланням на вірусолога Михайла Щелканова, ті кліщі, які можуть поширювати вірус, живуть на Далекому Сході.

"Ці кліщі мешкають на території нашої країни, але вірус в них ми не знайшли. Може, тому що недостатньо шукали. Щоб точно в цьому переконатися, потрібні ширші польові дослідження, ніж ті, які моя лабораторія має можливість зараз проводити по цій тематиці. Однак ми істотно уточнили ареал кліщів, і він виявився набагато ширшим, ніж ми думали спочатку", – розповів вірусолог.

Зокрема, співробітники лабораторії Щелканова виявили кліщів даного виду у диких кабанів. Що розширює уявлення про те, хто може бути переносником вірусу і розширює географію його поширення відповідно до шляхів міграції тварин.

За словами фахівця, SFTS не є респіраторною інфекцією, тому не може бути дуже заразним. Однак смертність від нього сягає 30%, що говорить про підвищену небезпеку вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї зафіксовано спалах нового типу вірусу SFTS, який передається через кліщів. Від вірусу вже померли як мінімум 7 осіб, а інфіковані 60.

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