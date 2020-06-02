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2 червня • оновлено в 04:57
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Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
кореспондент OBOZREVATEL Всі статті автора

Це буде ганьба для Путіна, Лукашенко клацнув його в ніс. Інтерв'ю з російським опозиціонером Зубовим

  • «Путін внутрішньо глибоко травмований тим, що Лукашенко клацнув його в ніс, провівши парад 9 травня»

  • «Лідер Кремля вирішив провести його в Москві, щоб самоствердитися»

  • «Однак захід може зірватися знов»

  • «У будь-якому разі те, що відбувається, – це ганьба»

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У Кремлі вирішили не проводити Парад Перемоги в Москві 9 травня через пандемію коронавірусу. Нещодавно керівництво РФ визначилося з новою датою – 24 червня.

Чому це вкрай важливо для президента Росії Володимира Путіна і чому практично не важливо для пересічних росіян? Чи варто переносити парад на день закінчення Другої світової війни – 2 вересня, розповів у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов.

Парад Перемоги відбудеться 24 червня, акція "Безсмертний полк" і військово-морський парад призначені на 26 липня. Чому ці заходи не можна було просто скасувати?

– Тому що Путін хотів цього. У нього ці паради – ідея фікс. Особливо після того, як він начебто скасував Парад Перемоги 9 травня, а Лукашенко провів.

Він просто не може цього терпіти. Мабуть, Путін внутрішньо глибоко травмований тим, що Лукашенко клацнув його в ніс.

Лідер Кремля піддався переконанням лікарів, які радили не проводити масових заходів, створити режим ізоляції, карантину. А ось Лукашенко не піддався, катастрофи в Білорусі не сталося, значить, Путіна обдурили, і треба все це робити.

Путін внутрішньо глибоко травмований тим, що Лукашенко клацнув його в ніс

Путін внутрішньо глибоко травмований тим, що Лукашенко клацнув його в ніс

Я думаю, тепер ці лікарі потрапили до нього в немилість. Він вирішив, плюнувши на все, провести парад, бо це те, чим він хоче самоствердитися. А там подивимося, як буде.

І все-таки для самоствердження потрібна масовість, ефектна картинка. Чи вдасться її організувати? І як росіяни сьогодні ставляться до таких заходів?

– Ні, я думаю, що масовості не вийде. Звичайно, солдати – люди підневільні, їм накажуть – вони підуть, а якщо ні – це вже буде факт дезертирства.

Але мені здається, що більшість москвичів не прийде витріщатися на парад. Усі бояться, люди роз'їхалися на дачі. Як ви знаєте, щодня в нас усе більше й більше людей помирає, навіть за офіційною статистикою.

Тому я не знаю, чи не зірветься все це знов. Це ймовірно.

Якщо парад усе-таки відбудеться, а людей там буде зовсім мало, це може стати ганьбою для Путіна?

– Це й так буде ганьба для Путіна. Він мріяв, щоб на цей парад приїхали найвидатніші політики світу, але тепер цілком очевидно, що вони не приїдуть через цілу низку причин, одна з яких – карантин. І не тільки це.

У будь-якому разі те, що відбувається, – це ганьба. А якщо після цього параду ще й буде спалах захворюваності, а він, напевно, буде, то це ще більша ганьба.

Мені здається, що він, бідний, просто заплутався. Мені його навіть трошки шкода. Але нас шкода ще більше.

Володимир Путін

Володимир Путін

Головред "Еха Москви" Олексій Венедиктов запропонував провести парад 2 вересня. За його словами, це було б логічно. Яка ваша думка?

– Безумовно, 2 вересня – це добре, 3 вересня – це нерозумно й погано. Нерозумно, бо капітуляція Японії все-таки була 2 вересня, а погано, тому що це збігається з трагедією в Беслані, до якої причетний і Путін своїми безглуздими наказами, які призвели до загибелі великої кількості людей.

Отже, 2 вересня – непогана дата. Якщо не буде другої хвилі, якщо не буде спалаху коронавірусу й лікарі дозволять. У власне параді нічого поганого немає.

Але проводити 24 червня – це зовсім неправильно.

За вашими оцінками, коли свято Перемоги в Російській Федерації повністю втратить свою значущість? Зокрема, з огляду на той факт, що живих ветеранів практично не залишилося.

– Це залежить від багатьох причин, але думаю, що в доступному для огляду майбутньому цей день свою значущість не втратить.

Зрозуміло, що живих ветеранів уже практично не залишилося, але є їхні діти, онуки, які дійсно шанують своїх загиблих батьків і дідів. І нічого поганого в цьому немає.

Але розумієте, це свято можна відзначати як якийсь тріумф сталінської держави – це огидно, або як день пам'яті мільйонів загиблих, мільйонів покалічених, мільйонів позбавлених майбутнього людей. Як ще один спогад злочинів сталінського режиму, який втягнув нашу країну у Другу світову війну.

У доступному для огляду майбутньому День Перемоги свою значущість не втратить

У доступному для огляду майбутньому День Перемоги свою значущість не втратить

Вшановуючи ветеранів, говорити про їхній героїзм некоректно?

– Ні, говорити про їхній особистий героїзм цілком коректно й ба більше – потрібно. Але це не повинно бути тріумфом Сталіна, тріумфом комуністичної держави.

Тому що комуністична держава, втягнувши Росію у війну й погубивши близько 30 і навіть більше мільйонів життів, навпаки, довела свою повну неспроможність – і політичну, і військову.

Ця війна була виграна якраз мужністю простих людей усіх націй, зокрема й українців, звичайно. Думаю, за чисельністю в армії вони були другі після росіян. Війна була виграна і талантом окремих воєначальників, але не сталінською державою, яка тільки все псувала.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
День Перемоги Ексклюзив
Особи
Йосип Сталін Андрій Зубов Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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