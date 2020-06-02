Це буде ганьба для Путіна, Лукашенко клацнув його в ніс. Інтерв'ю з російським опозиціонером Зубовим

«Путін внутрішньо глибоко травмований тим, що Лукашенко клацнув його в ніс, провівши парад 9 травня»

У Кремлі вирішили не проводити Парад Перемоги в Москві 9 травня через пандемію коронавірусу. Нещодавно керівництво РФ визначилося з новою датою – 24 червня.

Чому це вкрай важливо для президента Росії Володимира Путіна і чому практично не важливо для пересічних росіян? Чи варто переносити парад на день закінчення Другої світової війни – 2 вересня, розповів у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов.

– Парад Перемоги відбудеться 24 червня, акція "Безсмертний полк" і військово-морський парад призначені на 26 липня. Чому ці заходи не можна було просто скасувати?

– Тому що Путін хотів цього. У нього ці паради – ідея фікс. Особливо після того, як він начебто скасував Парад Перемоги 9 травня, а Лукашенко провів.

Він просто не може цього терпіти. Мабуть, Путін внутрішньо глибоко травмований тим, що Лукашенко клацнув його в ніс.

Лідер Кремля піддався переконанням лікарів, які радили не проводити масових заходів, створити режим ізоляції, карантину. А ось Лукашенко не піддався, катастрофи в Білорусі не сталося, значить, Путіна обдурили, і треба все це робити.

Путін внутрішньо глибоко травмований тим, що Лукашенко клацнув його в ніс

Я думаю, тепер ці лікарі потрапили до нього в немилість. Він вирішив, плюнувши на все, провести парад, бо це те, чим він хоче самоствердитися. А там подивимося, як буде.

– І все-таки для самоствердження потрібна масовість, ефектна картинка. Чи вдасться її організувати? І як росіяни сьогодні ставляться до таких заходів?

– Ні, я думаю, що масовості не вийде. Звичайно, солдати – люди підневільні, їм накажуть – вони підуть, а якщо ні – це вже буде факт дезертирства.

Але мені здається, що більшість москвичів не прийде витріщатися на парад. Усі бояться, люди роз'їхалися на дачі. Як ви знаєте, щодня в нас усе більше й більше людей помирає, навіть за офіційною статистикою.

Тому я не знаю, чи не зірветься все це знов. Це ймовірно.

– Якщо парад усе-таки відбудеться, а людей там буде зовсім мало, це може стати ганьбою для Путіна?

– Це й так буде ганьба для Путіна. Він мріяв, щоб на цей парад приїхали найвидатніші політики світу, але тепер цілком очевидно, що вони не приїдуть через цілу низку причин, одна з яких – карантин. І не тільки це.

У будь-якому разі те, що відбувається, – це ганьба. А якщо після цього параду ще й буде спалах захворюваності, а він, напевно, буде, то це ще більша ганьба.

Мені здається, що він, бідний, просто заплутався. Мені його навіть трошки шкода. Але нас шкода ще більше.

Володимир Путін

– Головред "Еха Москви" Олексій Венедиктов запропонував провести парад 2 вересня. За його словами, це було б логічно. Яка ваша думка?

– Безумовно, 2 вересня – це добре, 3 вересня – це нерозумно й погано. Нерозумно, бо капітуляція Японії все-таки була 2 вересня, а погано, тому що це збігається з трагедією в Беслані, до якої причетний і Путін своїми безглуздими наказами, які призвели до загибелі великої кількості людей.

Отже, 2 вересня – непогана дата. Якщо не буде другої хвилі, якщо не буде спалаху коронавірусу й лікарі дозволять. У власне параді нічого поганого немає.

Але проводити 24 червня – це зовсім неправильно.

– За вашими оцінками, коли свято Перемоги в Російській Федерації повністю втратить свою значущість? Зокрема, з огляду на той факт, що живих ветеранів практично не залишилося.

– Це залежить від багатьох причин, але думаю, що в доступному для огляду майбутньому цей день свою значущість не втратить.

Зрозуміло, що живих ветеранів уже практично не залишилося, але є їхні діти, онуки, які дійсно шанують своїх загиблих батьків і дідів. І нічого поганого в цьому немає.

Але розумієте, це свято можна відзначати як якийсь тріумф сталінської держави – це огидно, або як день пам'яті мільйонів загиблих, мільйонів покалічених, мільйонів позбавлених майбутнього людей. Як ще один спогад злочинів сталінського режиму, який втягнув нашу країну у Другу світову війну.

У доступному для огляду майбутньому День Перемоги свою значущість не втратить

– Вшановуючи ветеранів, говорити про їхній героїзм некоректно?

– Ні, говорити про їхній особистий героїзм цілком коректно й ба більше – потрібно. Але це не повинно бути тріумфом Сталіна, тріумфом комуністичної держави.

Тому що комуністична держава, втягнувши Росію у війну й погубивши близько 30 і навіть більше мільйонів життів, навпаки, довела свою повну неспроможність – і політичну, і військову.

Ця війна була виграна якраз мужністю простих людей усіх націй, зокрема й українців, звичайно. Думаю, за чисельністю в армії вони були другі після росіян. Війна була виграна і талантом окремих воєначальників, але не сталінською державою, яка тільки все псувала.

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