Перемістили 9 трупів: у таємниці перевалу Дятлова розкрилася нова деталь

Тіла загиблих на перевалі Дятлова дев'ятьох туристів могли перемістити вже після їхнього виявлення.

Таку можливість допускає глава фонду перевалу Дятлова Юрій Кунцевич. На його думку, про це свідчать численні неточності у справі, пише "КП".

"У кримінальній справі ніяк не вивчені сліди навколо тіл, немає гідних фотографій. Є дев'ять трупів, а це означає, що в будь-якому випадку стояло завдання з'ясувати, від чого загинули молоді та здорові люди. Дятлова, наприклад, знайшли з великою травмою ноги, але туди неможливо пройти, одразу ж провалишся у сніг по плечі!" – підкреслив він.

Перевал Дятлова Архівне фото

За словами Кунцевича, це тільки доводить, що мало місце інсценування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти допускають, що туристів, які таємничо загинули на перевалі Дятлова в 1959 році, могли катувати перед смертю.

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