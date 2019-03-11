"Переломи черепа та щелепи": опубліковані нові відео звірячих катувань у в'язницях Росії. 18+

Російське видання "Новая газета" опублікувало нові факти катувань над ув'язненими в тюрмах РФ.

Записи з ярославської виправної колонії №1 передали юристи правозахисного фонду "Громадський вердикт", йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що у видання в наявності є декілька записів, що підтверджують катування над ув'язненими. Перші два коротенькі ролики мають загальну тривалість всього 45 секунд і показують події одного й того ж дня з інтервалом приблизно годину. В одному — трисекундному — показаний напівголий чоловік, який стоїть на колінах спиною до глядача. Навколо — до десяти чоловік у камуфляжній формі, один із яких, дивлячись прямо в камеру, каже: "Вимикай".

У наступному відео показаний цей же в'язень, але вже обличчям до камери, і він сильно побитий. За наказом одного з тюремників — "Давай! Кури!" — він затягується цигаркою, яку простягає йому чоловік у чорній робі. "Нас тут сорок, а ти один", — сказав хтось із тюремників.

Адвокати відновили всі трагічні події того дня. Так, ім'я ув'язненого на відео — Павло У., котрий відбував покарання в ярославській ВК №1 та звільнився в серпні 2017 року. Після цього він став заявником фонду "Громадський вердикт" і дав детальні свідчення.

Повідомляється, що в лютому 2017-го Павло був відправлений на 7 діб у ШІЗО через конфлікт з одним із співробітників колонії. Відбувши свої сім діб у ШІЗО, У. знову помістили в загін, проте вже на наступний ранок — дуже рано — співробітники колонії спробували вивести його з камери, повідомивши, що перепровадять у чергову частину, саме для фізичного покарання.

Павло заявив, що спочатку він відмовився виходити з камери, повідомивши: "Я нікуди не піду, бийте тут". Спільними зусиллями співробітники ізолятора зуміли його витягнути, водночас зек намагався чинити опір, навіть повалився на підлогу з одним із тюремників. Але співробітники його швидко здолали, одягнувши на нього наручники.

Після цього ув'язненого відвели в камеру ШІЗО, розташовану навпроти "класу виховної роботи". Двері в камеру були відкриті, тож Павло міг спостерігати, як у класі почали збиратися правоохоронці зі знаряддями катувань: "У них були палиці, декілька штук, киянка — такий дерев'яний молоток, шматок фанери плоский. Це все вони принесли з собою".

Коли співробітники були в зборі, в "класі виховної роботи" увімкнули музику, зека завели всередину. Один із них запропонував вдарити його. "Я сказав: навіщо? Все одно поб'є, — згадував Павло У. — І я сів перед ними навпочіпки: давайте, бийте".

Тоді зека змусили піднятися, роздягли, зав'язали рот великим вафельним рушником, поклали на парту.Водночас декілька працівників утримували руки, ноги і голову ув'язненого. Хто саме, Павло У. вже не бачив: "Коли мене поклали на парту, то я закрив очі. І мені голову тримали. Потім киянкою стали по д*пі бити, по сідницях, і фанерною дошкою били, і по п'ятах гумовою палицею. Двічі я втрачав свідомість, тоді мене знімали з парти і обливали водою, щоб прийшов до тями. А коли покликали вже Миколу Х. (зек зі зниженим соціальним статусом) я сам абияк встав".

Павло зазначив, що після тортур Круглов (оперативний співробітник) сказав йому: "Я тебе зараз у пінчі заганяти буду". "Пінч" або "ображений", у колонії — люди, які пережили гомосексуальний контакт із сусідом по камері. "Пінчі" харчуються з окремого посуду, поміченого особливим чином, їм ставиться в обов'язок різна чорнова робота на кшталт чищення туалетів. Часто ці люди переживають зневажливе і навіть жорстоке ставлення з боку співкамерників, зокрема й сексуальне насильство, зазначає видання.

"Новая газета" підкреслює, що такі неформальні тюремні "закони", поширені серед ув'язнених, адміністрації колоній навчилися ефективно використовувати для покарання та приниження ув'язнених.

Повідомляється, що з усього цього стає очевидно, що співробітники, які піддали тортурам ув’язненого Павла У. й змусили його взяти цигарку, прикурену "опущеним" ув'язненим, чим мали на меті саме "опустити" його — змінити його соціальний статус, зробити нешанованим серед інших ув'язнених.

Після пережитих тортур Павла повернули в камеру, де змусили його їсти з посуду, призначеного для "пінчів". У той же день йому наказали мити "клас виховної роботи", де після нього аналогічним тортурам там був підданий інший ув'язнений. Усі наступні дні він лежав у своїй камері, "блював кров'ю, стяв кров'ю, ходив у туалет рідким".

Тюремний лікар Юлія Михайлівна, яка була присутня вже на декількох відео з ВК №1, не змогла допомогти йому нічим і лише порадила "зробити посмішку простішою".

На другому записі — відео відеореєстратора співробітника адміністрації Володимира Костюка. Показано, як він, стрімко пересуваючись по колонії, криє матом зеків, які трапляються йому на шляху, кричить і на працівників:

"Що, ***, часу не вистачає? Бігом, ***, до строю! Кого тут ще поквапити?". Він заходить у житлове приміщення загону, де йому під гарячу руку попадається зек. Костюк його б'є, валить на підлогу. Ув'язнений намагається закликати тюремника до порядку: "Ви що собі дозволяєте?" — "Я зараз поясню, що я собі дозволяю, а що не дозволяю. Ви взагалі знахабніли, ***".

Наступні 5 хвилин ми бачимо, як Костюк тягне цього ув'язненого в адміністративну будівлю і там в холі б'є, знову зваливши на підлогу.

Зек, побиття якого відображене в цьому відео, — Павло Соколов, зараз він також звільнився. Ось що Соколов повідомив "Громадському вердикту" про обставини того дня:

"У жовтні 2016 року я був завгоспом загону № 5 ВК №1. (У той день) я стояв у локальній зоні 5-6 загонів. Біля мене перебував співробітник ВК №1 Морозов. Він відкривав локальну зону, щоб я зміг вийти на перевірку. Я виходив із загону останнім, тому що в мої обов'язки входило переконатися, що всі вийшли на перевірку і ніхто не залишився в загоні. До мене підійшов ЧПНК (черговий помічник начальника колонії. — Ред.) Костюк. Він мене повів до чергової частини ВК №1, штовхав у спину, ображаючи і нецензурно висловлюючись... Пам'ятаю, що він мені сильно заломив руку за спину, так що я ударився обличчям об двері. Я у нього постійно запитував: "Що ви собі дозволяєте?" Він застосував больовий прийом загину руки за спину, від чого я почав падати на підлогу. Говорив йому: "Тихо, тихо, почекайте, ви мені в скроню потрапили".

На що Костюк відповів: "Я тобі зараз в інше місце потраплю". Я впав на підлогу, не міг встати, в цей час Костюк продовжував здійснювати заломи вже обох рук".

Далі колишній в'язень розповів, як Костюк та інший співробітник намагалися, б'ючи, стягнути з нього куртку, яка, як їм здавалося, була надіта без урахування погодних умов. Водночас Соколов підкреслив: "Костюк і всі співробітники знали, що у мене була серйозна травма голови, до того ж був чітко видно шрам. Однак його це не зупинило".

"У мене було дві операції, трепанація черепа: перелом основи черепа, розлом лобової частини, множинні переломи черепної коробки і щелепи", — зазначив ув'язнений.

Видання пише, що з усього цього стає зрозуміло, що Соколов, переведний на той час у ярославську ВК №1, фактично був інвалідом (хоча і не з точки зору тюремної медицини). І дії Костюка легко могли його вбити. Пізніше стало відомо, що його звільнили, але не притягували до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували запис жорстоких тортур зека Євгена Макарова співробітниками ФКУ виправної колонії №1 в Ярославській області.

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