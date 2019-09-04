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4 вересня • оновлено в 09:02
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"Перекосило обличчя!" У Росії на шкільну лінійку зігнали "спецназ". Відео

4.2т Читати матеріал російською

У російському Воронежі оскандалилися зі святковою лінійкою в одній із місцевих шкіл.

Відео показав телеканал "Росія 24". На ньому можна побачити, що концерт для учнів був вельми прозаїчним – перед ними виступив танцюючий "спецназ".

До того ж у якийсь момент артисти почали цілитися із пістолетів у натовп дітей.

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Шкільна лінійка у Воронежі

Шкільна лінійка у Воронежі

Скріншот із відео

Дійство викликало справжнє здивування в мережі. "Щастям і захопленням перекосило обличчя першокласників", "Потрібно з дитинства правильно виховувати рабів, демонструючи можливості конвоїрів", – пишуть у коментарях.

"Перекосило обличчя!" У Росії на шкільну лінійку зігнали "спецназ". Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в Юхнові (Калузька область) до 80-річчя початку Другої світової війни зробили дуже дивний дитячий майданчик зі свастикою у центрі.

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Росія Воронеж
Тег
Новини Росії
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Ну це взагалі дах поїхав. Це кастрація головного мізку.
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Антошин Денис
Антошин Денис
Нескольким идиотам в сети не понравилось, а дети на линейке были довольны. Видел сюжет про это
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиньи усраинские везде зраду ищут,говорят на линейки усраины приходят маньяки и пидофилы
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