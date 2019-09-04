"Перекосило обличчя!" У Росії на шкільну лінійку зігнали "спецназ". Відео

У російському Воронежі оскандалилися зі святковою лінійкою в одній із місцевих шкіл.
Відео показав телеканал "Росія 24". На ньому можна побачити, що концерт для учнів був вельми прозаїчним – перед ними виступив танцюючий "спецназ".
До того ж у якийсь момент артисти почали цілитися із пістолетів у натовп дітей.
Шкільна лінійка у Воронежі
Скріншот із відео
Дійство викликало справжнє здивування в мережі. "Щастям і захопленням перекосило обличчя першокласників", "Потрібно з дитинства правильно виховувати рабів, демонструючи можливості конвоїрів", – пишуть у коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в Юхнові (Калузька область) до 80-річчя початку Другої світової війни зробили дуже дивний дитячий майданчик зі свастикою у центрі.
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