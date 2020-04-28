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28 квітня • оновлено в 22:03
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Перейшов від печенігів до стародавньої Спарти: Путін знову відзначився історією. Відеофакт

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Президент Росії Володимир Путін, розмірковуючи про противників заходів самоізоляції під час карантину і людей, які пропонують пожертвувати зараженими коронавірусом, згадав про печенігів і стародавню Спарту.

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Про це він заговорив у своєму зверненні до росіян, відео опублікував Telegram-канал "RT на русском" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, глава РФ зазначив, що в стародавній Спарті хворих "скидали зі скелі". А також нагадав історію із "пронизливого до сліз" оповідання Джека Лондона "Закон життя".

Володимир Путін

Володимир Путін

"У ньому йдеться про те, що плем'я кидало своїх старих людей, які стали тягарем, діти давали їм трохи їжі і йшли, залишаючи батьків на поживу диким звірам, залишаючи їх помирати. А старий батько, залишившись на самоті біля багаття, до кінця вірив і сподівався, що сини повернуться за ним..." – сказав він.

Водночас наголосив, мовляв, ті, хто зараз радить кидати хворих на коронавірус напризволяще, по суті, закликає "повернутися до дикості та варварства" тих часів.

"Ви можете хоч на мить уявити, що можна вчинити з нашими батьками, з нашими бабусями і дідусями так, як у цьому оповіданні? Ніколи не повірю. Це не наш генетичний код", – висловився Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ впорається із "заразою коронавірусною" так само, як колись впоралася з печенігами і половцями. Правда, самої Росії в ті часи ще не існувало, так що в мережі почала з'являтися велика кількість фотожаб на цю тему.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Історія
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Маразм крепчал рашанцы гнулись
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Мавпа просторікує про історичні події. Кумедно... Якби ще й гранату з лапи випустила...
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Клим Чугункин
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