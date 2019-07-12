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Переговори щодо Донбасу: в Росії розповіли про пастки Путіна для Зеленського

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У команди українського президента Володимира Зеленського більше стимулу провести успішні переговори з Росією щодо Донбасу, ніж було у попередньої влади.

Але існує великий ризик, що через свою політичну недосвідченість в міжнародній політиці нова влада потрапить у пастки Кремля і робота над цим ведеться активно, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський музичний критик Артемій Троїцький.

"Війна виснажує Україну і вбиває її громадян. Путіну вона теж не треба, як і Донбас. Це валіза без ручки, ноша важка, а користі жодного, окрім патріотичного гонору. Так що зрушення щодо Донбасу на якихось нових умовах можливі. Головне, щоб Зеленський не потрапив у кремлівські пастки. Поки що великих помилок він не зробив", – припустив музикант.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

На уточнення, на яких же умовах Росія забере свою армію з Донбасу і поверне контроль над кордоном України, Троїцький сказав, що це предмет торгу із Заходом і американським президентом Дональдом Трампом.

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"Трампу від Росії потрібна підтримка щодо Ірану, якісь зрушення щодо Сирії, Венесуели. Ну а Росії потрібне скасування санкцій, тому що вони діють конкретно і досить ефективно. Чи домовляться – не ясно", – відповів музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський може зустрітися з Путіним у Мінську.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Артемій Троїцький
Місце
Росія
Теги
Новини Росії війна Донбас
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Путин решать ничего не может,только срать.
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