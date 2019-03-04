Перед вбивством зґвалтував сина: моторошні подробиці звірячої розправи над сім'єю в Москві

34-річний Сава Нікітін із Криму, який 2 березня по-звірячому вбив свою дружину і дитину в Москві, зізнався, що за декілька днів до вбивства п'ятирічного сина, він схилив його до інтимної близькості в збоченій формі.

Про це дізналася його дружина Марія, однак жінка одразу не відправилася в поліцію, повідомляє МК. Тепер слідчі перевірять показання підозрюваного і планують призначити низку експертиз.

Можливо, Саві пред'являть звинувачення ще і в розбещенні дитини. Повідомляється: чоловік повністю усвідомлює, що накоїв і є психічно здоровим.

Як вдалося дізнатися зі слів хазяйки квартири, в п'ятницю сім'я прийшла додому приблизно о 19:00, всі разом повечеряли і лягли спати. Ніяких конфліктів бабуся Марії не спостерігала, однак зазначила, що жінка виходила курити на сходову клітку частіше, ніж зазвичай.

На ранок бабуся знайшла тіло малюка і жінки. Марія померла від удушення, а на тілі малюка було не менше 70 ран.

На тілі ж убивці були множинні подряпини, які в боротьбі заподіяла йому дружина, порізи на передпліччях обох рук і неглибокі рани в області грудей.

Вбивство сім'ї сколихнуло Москву МК

Вбивство сім'ї сколихнуло Москву МК

Вбивство сім'ї сколихнуло Москву МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваний у вбивстві раніше працював у МНС України. Також на місці трагедії знайшли записки, зокрема й написані кров'ю. Одна із них присвячувалася кримчанам, ще одна – тому, що "українці і росіяни – брати".

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