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Перед вбивством зґвалтував сина: моторошні подробиці звірячої розправи над сім'єю в Москві

159.7тЧитати матеріал російською

34-річний Сава Нікітін із Криму, який 2 березня по-звірячому вбив свою дружину і дитину в Москві, зізнався, що за декілька днів до вбивства п'ятирічного сина, він схилив його до інтимної близькості в збоченій формі.

Про це дізналася його дружина Марія, однак жінка одразу не відправилася в поліцію, повідомляє МК. Тепер слідчі перевірять показання підозрюваного і планують призначити низку експертиз.

Можливо, Саві пред'являть звинувачення ще і в розбещенні дитини. Повідомляється: чоловік повністю усвідомлює, що накоїв і є психічно здоровим.

Новини
Бив дитину ножем 62 рази і залив стіни кров'ю: у Москві сталося звіряче вбивство сім'ї

Як вдалося дізнатися зі слів хазяйки квартири, в п'ятницю сім'я прийшла додому приблизно о 19:00, всі разом повечеряли і лягли спати. Ніяких конфліктів бабуся Марії не спостерігала, однак зазначила, що жінка виходила курити на сходову клітку частіше, ніж зазвичай.

На ранок бабуся знайшла тіло малюка і жінки. Марія померла від удушення, а на тілі малюка було не менше 70 ран.

На тілі ж убивці були множинні подряпини, які в боротьбі заподіяла йому дружина, порізи на передпліччях обох рук і неглибокі рани в області грудей.

Вбивство сім'ї сколихнуло Москву

Вбивство сім'ї сколихнуло Москву

МК

Вбивство сім'ї сколихнуло Москву

Вбивство сім'ї сколихнуло Москву

МК

Вбивство сім'ї сколихнуло Москву

Вбивство сім'ї сколихнуло Москву

МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваний у вбивстві раніше працював у МНС України. Також на місці трагедії знайшли записки, зокрема й написані кров'ю. Одна із них присвячувалася кримчанам, ще одна – тому, що "українці і росіяни – брати".

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

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Комментарии на сайте не модерированы
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Странное представление о психическом здоровье...
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Попова Ольга
Попова Ольга
СКОЛЬКО СУДЕБ СЛОМАЛ БОТОКС ВОЙНАМИ , ГОРИ В АДУ ГИТЛЕР ЛАПОТНІЙ
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Василюк Роман
Василюк Роман
похоже на наркоте сидел плотненько. отсюда потеря работы и то что он ее долго искал
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