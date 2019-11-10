"Переборщив із садизмом": криміналіст розкрив таємниці кривавого вбивства в Пітері

Викладач історії із Санкт-Петербурга (Росія) Олег Соколов міг скоїти жорстоке убивство своєї студентки-коханки Анастасії Єщенко спонтанно і ненавмисно.

Адже обставини злочину не схожі на те, що підозрюваний планував все наперед, сказав в коментарі для "360" криміналіст Михайло Ігнатов.

"Коли людина холоднокровно когось вбиває, але все це планує, вона це здійснює не в своїй квартирі, запевняю вас. Це відбувається десь в іншому безлюдному місці, де вже простіше позбутися від тіла. Або просто банально закопати, або спустити в річку, або ставок з якимось вантажем, тобто просто позбутися доказів. Є така приказка – немає тіла, немає справи", – розповів експерт.

"Можливо, він переборщив зі своїм садизмом, можливо, він почав бити дівчину без наміру вбити, потім це перейшло в більш серйозні форми, і він просто вже не віддавав звіт своїм діям. Він убив і не зрозумів, що вбив", – додав Ігнатов.

Крім того, криміналіст підкреслив, що вбивці так не позбавляються від тіла. Зазвичай це відбувається в якомусь безлюдному місці, а те, що зробив Соколов, "нормальна людина ніколи не зможе сприймати". Він упевнений, що психіатрична експертиза виявить відхилення в поведінці Соколова. "Те, що він був в стані неосудності, це можна сміливо сказати", – впевнений криміналіст.

Ігнатов також висловив думку, що людина не може скоїти вбивство настільки жорстоко, якщо раніше не виявляла агресію. За словами Ігнатова, якби до поведінки Соколова придивилися б краще, злочину могло б не бути.

Анастасія Єщенко та Олег Соколов Telegram-канал "Підйом"

"Я не думаю, що у нього це сталося вперше, спонтанно й одразу так жорстоко. Я чув, що щодо нього і раніше надходили сигнали, що він бив дівчат, жінок, на нього писали заяви у відділення поліції, і ніхто ніяких заходів не вжив. Він зрозумів і повірив у свою безкарність, невразливість, і це призвело до такого тяжкого наслідку. Якби його після першої заяви притягли до відповідальності, хоча б до невеликої відповідальності, він би вже не вчинив подібного злочину", - зауважив Ігнатов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці наплічник з відрубаними жіночими руками.

На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив з дрібнокаліберного обріза і сховав тіло в своїй оселі.

На наступний день вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після він вирішив розчленувати труп.

Пізніше з'ясувалося, що Соколов, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї студентки-коханки, хотів стратити себе на очах туристів в Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір в костюмі Наполеона.

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