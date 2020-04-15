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15 квітня • оновлено в 15:55
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Пекло в метро Москви у пік коронавірусу: кадри масової тисняви розбурхали мережу

10.3т
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У Москві вранці 15 квітня біля декількох станцій метрополітену утворилися величезні черги, а на в'їзді у місто – довгі автомобільні затори через введення режиму спецперепусток на тлі поширення коронавірусу.

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Поліцейські перевіряють цифрові перепустки, які ввели для пересування на громадському, особистому і службовому транспорті. Водночас у соцмережах з'явилися численні фото й відео тисняви, а також критичних коментарів на адресу такого рішення уряду РФ (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами росіян, правоохоронці перевіряють перепустки на всіх станціях столичного метро: вони дивляться паспорти в розгорнутому вигляді, а також вбивають код перепустки у планшет.

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

Інші зазначають, що через подібне нововведення, завантаженість доріг у Москві з 7-ї до 8 години ранку становила чотири бали, а після восьмої – три.

Пізніше Telegram-канал Lshot повідомив, що ситуація в московському метро на більшості станцій нормалізувалася. Оскільки на ситуацію негативно відреагував навіть мер російської столиці Сергій Собянін. Він заявив, що вся відповідальність за ранкові черги біля входу в метро покладається на міське управління МВС. Також наголосив, мовляв, особисто попросив начальника міської поліції організувати перевірки так, щоб подібного більше не повторилося.

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

Натомість в управлінні МВС у Москві лише попросили громадян, за можливості, заздалегідь планувати час своєї поїздки, а в разі скупчення черг дотримуватися встановленої дистанції.

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

"Без крайньої необхідності не покидайте своє житло. Не забувайте завчасно оформлювати спеціальні цифрові перепустки. Просимо вас із розумінням ставиться до наявних обставин. Бережіть себе і своїх близьких!" – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку росіяни, які дотримуються правил карантину та без потреби бояться навіть вийти на вулицю, розкритикували співгромадян, які влаштували масову тисняву в метро.

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

"Я ось сиджу вдома. На вулицю виходжу в масці і рукавичках. Передачу свою веду з дому. Докладаю всіх розумних зусиль, щоб не заразитися або не заразити інших, якщо хворію безсимптомно. Роблю свій внесок у згладжування піку як можу. Тільки сьогодні вранці переді мною на повен зріст постає питання: на**ра я взагалі це роблю? Все, на що витратили три тижні, сьогодні обнулили", – обурився російський опозиціонер Олексій Навальний на своїй сторінці у Facebook.

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

"Коли здавалося, що тупішими за шашличників нікого бути не може, мерія Москви попросила потримати пиво і ввела нескінченні черги на реєстрацію перепусток у метро. Центри інфікування москвичів – тепер на кожній станції!" – пише у Twitter "Разрыхлитель Мозгов".

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

Поділився думкою щодо скупчення людей на вході в метро Москви і прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.

"Це погано, це небезпечно. Це дуже небажано, і це саме те, чому зараз намагається запобігти московська влада... Але перший ранок, гігантське місто, зрозуміло, це не може бути зовсім гладко", – цитує його слова Meduza.

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

Зазначимо, що 11 квітня мер Москви Сергій Собянін підписав указ, згідно з яким для поїздок по місту і області на особистому й громадському транспорті вводяться спеціальні цифрові перепустки. Оформлення було розпочате 13 квітня, а з 15 квітня їхня наявність для поїздок стала обов'язковою.

Зокрема, починаючи з цього дня отримання цифрової перепустки буде потрібне для поїздок на будь-якому виді особистого і громадського транспорту – мотоциклі, скутері, автомобілі, таксі, метро, приміському залізничному і наземному транспорті.

Характерно, що з усіх регіонів Росії Москва найсильніше постраждала від коронавірусу. Від ускладнень CIVID-19 там, за офіційними даними, померли вже понад сто осіб. Але це не завадило людям і владі ще більше ускладнити ситуацію з поширенням вірусу.

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

Черги в метро Москви

Черги в метро Москви

Російські соцмережі

# сідімдома # qr # метро

Допіс, Поширення Андрій Пчелинцев (@andrey_pchelintcev)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія лідирує у списку країн за стрімким зростанням кількості інфікованих коронавірусом.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
метро Новини Росії
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Ко мне х-хлушка не смогла сегодня приехать в подъезд и сменить консьержку другую х-хлушку с 2-х невной смены.
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Дeбилизм мoкшeмpaзeй бeзгpaничeн. Paзвe в пacпopтe или пpoпycкe зaпиcaнo, чтo тa или инaя мoкшeмpaзь являeтcя нocитeлeм кopoнaвиpyca???
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
лучшее в мире правительство расеи вместо карантина как во всем мире выпиливает свой народ. это достойно премии дарвина
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