Пекельні пожежі в Сибіру: рятувати росіян кинулися шамани з бубнами. Відео

Поки російська влада мляво вирішує проблему гасіння пожежі в Сибіру, за справу взялися шамани з бубнами на острові Ольхон (Байкал).

Telegram-канал Mash опублікував відповідне відео зборів, на яких "чарівники" з Бурятії, Забайкалля та Іркутської області просили духів послати дощ (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Шамани провели обряд ndn.info

Шамани провели цілий обряд жертвопринесення тайлаган, який нібито повинен допомогти припинити пожежі й повені в Сибіру.

"Це у всіх сенсах чарівні чоловіки й жінки проводять обряд на острові Ольхон, щоб закликати дощі на палаючу Сибір. Що? Так. У сибірських шаманів є щось на зразок профспілки: організація "Тенгері". Вона і звезла їх з Бурятії, Забайкалля та Іркутської області, щоб помолитися за дощі, а також за гармонію, добре ставлення до всього живого і мир у всьому світі. Хлопці з бубнами – літаючий човен Бе-200 – МНС РФ", – пожартували в Telegram-каналі.

шамани ndn.info

Також на боротьбу з пожежами вийшли бурятські лами. "Потрібні точні координати пожеж, назва місцевостей, хто знає, відправте. Спробуємо дощі. Звертаємося до влади допомогти зупинити пожежі", - зазначається на сторінці Буддійської традиційної Сангхи Росії в Instagram.

заготовки шаманів ndn.info

Шамани проти пожежі в Сибіру ndn.info

шамани ndn.info

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Стало відомо, що в російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

У зв'язку з природними пожежами у постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

Дим від пожежі дійшов навіть до російської Чити (столиця Забайкалля), паралізувавши роботу аеропорту.

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