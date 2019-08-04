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Пекельні пожежі в Сибіру: рятувати росіян кинулися шамани з бубнами. Відео

1.4т Читати матеріал російською

Поки російська влада мляво вирішує проблему гасіння пожежі в Сибіру, за справу взялися шамани з бубнами на острові Ольхон (Байкал).

Telegram-канал Mash опублікував відповідне відео зборів, на яких "чарівники" з Бурятії, Забайкалля та Іркутської області просили духів послати дощ (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Шамани провели обряд

Шамани провели обряд

ndn.info

Шамани провели цілий обряд жертвопринесення тайлаган, який нібито повинен допомогти припинити пожежі й повені в Сибіру.

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"Це у всіх сенсах чарівні чоловіки й жінки проводять обряд на острові Ольхон, щоб закликати дощі на палаючу Сибір. Що? Так. У сибірських шаманів є щось на зразок профспілки: організація "Тенгері". Вона і звезла їх з Бурятії, Забайкалля та Іркутської області, щоб помолитися за дощі, а також за гармонію, добре ставлення до всього живого і мир у всьому світі. Хлопці з бубнами – літаючий човен Бе-200 – МНС РФ", – пожартували в Telegram-каналі.

шамани

шамани

ndn.info

Також на боротьбу з пожежами вийшли бурятські лами. "Потрібні точні координати пожеж, назва місцевостей, хто знає, відправте. Спробуємо дощі. Звертаємося до влади допомогти зупинити пожежі", - зазначається на сторінці Буддійської традиційної Сангхи Росії в Instagram.

заготовки шаманів

заготовки шаманів

ndn.info

Шамани проти пожежі в Сибіру

Шамани проти пожежі в Сибіру

ndn.info

шамани

шамани

ndn.info

Пекельні пожежі в Сибіру: рятувати росіян кинулися шамани з бубнами. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Червоний Данило
Червоний Данило
Вот клоуны! Путин их на х#ю вертит а они ему помогают! зачем???? смешные клоуны! Лучше бы усилили пожары и направили их на Москву, где само зло сидит!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Справжній шаман йде до Кремля - зло виганяти...
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