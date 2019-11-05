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5 листопада • оновлено в 16:06
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"Печерні русофоби": Путін розповів про війну з російською мовою. Відео

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що війну з російською мовою ведуть "печерні русофоби" і націоналісти.

Про це він розповів під час засідання Ради російській мові у вівторок, 5 листопада.

"Війну російській мові оголошують не тільки "печерні русофоби", різного роду маргінали, тут активно працюють і агресивні націоналісти. На жаль, в деяких країнах це стає цілком офіційною державною політикою. Але за нею – і це теж повинно бути зрозуміло і ясно – все той же тиск, пряме порушення прав людини, в тому числі права на рідну мову, на культуру і історичну пам'ять", – повідомив глава Росії.

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Путін зазначив, що за часів СРСР російську мову вивчали не тільки в країнах Союзу.

"Був Радянський Союз – в усіх країнах Східної Європи вчили російську мову, тому що це було вигідно. СРСР розчинився – інтерес до мови почав затухати. І це затухання штучно підігрівається, тому що нас побоюються", – вважає глава Кремля.

Також під час засідання Путін доручив підготувати єдиний корпус словників і довідників з нормами російської мови, які будуть обов'язкові для всіх держструктур і ЗМІ.

"Ленін говорив, що російська мова – це зброя. Давайте не будемо вживати таких слів. Якщо це зброя, то з нею будуть боротися, з нею і так борються", – додав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні всі державні школи з російською мовою викладання з вересня 2020 року перейдуть на українську мову.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
російська мова
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