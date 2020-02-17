П'є горілку і співає: в мережу потрапило відео з особистого архіву Путіна

У мережі з'явилися кадри з особистого архіву президента Росії Володимира Путіна, на яких глава РФ зображений під час зустрічей з росіянами, тренувань і музичних репетицій.

Кадри були оприлюднені у програмі "Москва.Кремль.Путін". Серед них є відео 2000 року. Ролик демонструє застілля у Самарській області: Путін випиває горілку і закушує домашніми маринованими грибами.

Також на відео було зняте тренування Путіна у Московській області у 2002 році. Кадри показують і репетицію у Санкт-Петербурзі перед благодійним концертом у 2010 році: Путін грає на роялі і співає.

У мережу потрапили кадри з особистого архіву Путіна Скріншот

У мережу потрапили кадри з особистого архіву Путіна Скріншот

У мережу потрапили кадри з особистого архіву Путіна Скріншот

У мережу потрапили кадри з особистого архіву Путіна Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що вітчим Путіна в дитинстві сильно бив його. За словами сусідів, його "били палицею і рукою".

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