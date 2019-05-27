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"П*дораси!" У Росії закликали стратити випускників за скандальну БДСМ-вечірку

8.3тЧитати матеріал російською

Православний підприємець із Росії Герман Стерлігов закликав стратити випускників, які влаштували БДСМ-флешмоб у Владивостоці.

Скандальну заяву зробив він в ефірі одного з російських телеканалів. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я християнин, тому вважаю, що такі заслуговують смерті. Жодного обмеження за віком для покарання за педерастію немає", – висловився Стерлігов.

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БДСМ-вечірка в школі

БДСМ-вечірка в школі

Скріншот з відео

БДСМ-вечірка в школі

БДСМ-вечірка в школі

Скріншот з відео

"А це пропаганда педерастії. Хто захищає і пропагує педерастію, той п*дорас", – продовжив він.

Інші учасники дискусії накинулися зі звинуваченнями на підприємця. "А такі, як ви – ходяча пропаганда атеїзму", – кинув йому в відповідь один із гостей студії.

Стерлігов у свою чергу вирішив змінити тему і запевнив, що в усьому світі потрібно відключити електрику, інакше людство вимре. "Щоб спецслужби врятували нас від неминучої загибелі, а перш за все, від того, що йде вода і гинуть бджоли", – спробував він перекричати обурення присутніх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові випускники в стані алкогольного сп'яніння влаштували масову бійку.

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Росія
Тег
Новини Росії
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
""Я христианин, поэтому считаю, что таковые заслуживают смерти. Никакого ограничения по возрасту для наказания за педерастию нет", – высказался Стерлигов." Эх, жаль вовремя до Чайковского не потянулись! Наверняка он был или украинец, или еврей, либераст одним словом. Ну не может русский человек этого делать! Стало быть и "Лебединое озеро" - ж*добандеровское сочинение😁
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Тарас Бор
Тарас Бор
А хуле.Православный халифат.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Нужно срочно предоставить гражданство Украины всем геям РФ !!!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Шмурдяк Тарас:"Нужно срочно предоставить гражданство Украины всем геям РФ !!!" С Чайковским-то чего делать: И гордиться им стрёмно, и отдавать жалко?
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Тарас Бор
Тарас Бор
Шмурдяк Тарас,тебе не дадут.
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