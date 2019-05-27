"П*дораси!" У Росії закликали стратити випускників за скандальну БДСМ-вечірку

Православний підприємець із Росії Герман Стерлігов закликав стратити випускників, які влаштували БДСМ-флешмоб у Владивостоці.

Скандальну заяву зробив він в ефірі одного з російських телеканалів. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я християнин, тому вважаю, що такі заслуговують смерті. Жодного обмеження за віком для покарання за педерастію немає", – висловився Стерлігов.

БДСМ-вечірка в школі Скріншот з відео

БДСМ-вечірка в школі Скріншот з відео

"А це пропаганда педерастії. Хто захищає і пропагує педерастію, той п*дорас", – продовжив він.

Інші учасники дискусії накинулися зі звинуваченнями на підприємця. "А такі, як ви – ходяча пропаганда атеїзму", – кинув йому в відповідь один із гостей студії.

Стерлігов у свою чергу вирішив змінити тему і запевнив, що в усьому світі потрібно відключити електрику, інакше людство вимре. "Щоб спецслужби врятували нас від неминучої загибелі, а перш за все, від того, що йде вода і гинуть бджоли", – спробував він перекричати обурення присутніх.

Православний підприємець Герман Стерлігов запропонував страчувати учасників БДСМ-флешмобу випускників у Владивостоці і порівняв їх з педерастами.



"Я християнин, тому вважаю, що такі заслуговують смерті. Ніякого обмеження за віком для покарання за педерастія немає" pic.twitter.com/bcQzJqkfmh - Лента.ру (@lentaruofficial) 27 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові випускники в стані алкогольного сп'яніння влаштували масову бійку.

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