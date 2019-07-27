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"Який жах, біжи!" Квартиру в Росії "захопив" гігантський павук

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Мешканці однієї з квартир Ростова-на-Дону випадково виявили у себе в дивані павука незвично великих розмірів — приблизно, птахоїда.

Про це повідомляє Лента з посиланням на один з місцевих пабліків у забороненній в Україні соціальній мережі "Вконтакте".

Фото великого павука, який в коконі з павутини знаходиться між подушками, ростовці підписали "Тепер це його квартира". Інші користувачі пабліку емоційно відреагували на публікацію, закликаючи її авторів якомога швидше переїхати з квартири і навіть знищити її.

Із слабкими нервами краще не дивитися. Фото 18+

Невідомий павук

Невідомий павук

"Я б документи на нього переписала. І звалила. Від гріха", — написала одна з користувачок. "Який жах, біжи", — написала інша. "Спали квартиру", — залишила коментар ще одна учасниця спільноти.

Коментатори розійшлися в думках щодо того, до якого сімейства належить знайдений в квартирі ростовчан павук. Більшість користувачів, в числі яких були і ті, хто тримає вдома великих павуків, визнали знахідку птахоїдом. На думку інших коментаторів, в дивані було виявлено тарантул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Іванівському районі Одеської області була знайдена страшна знахідка — десятки трупів собак.

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Росія
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Скоро, как китайцы, соотечественники-россияне начнут жрать жучков-паучков.
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