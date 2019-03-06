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Павло Фельгенгауер
Павло Фельгенгауер
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Росія розгорне ракети. Крок зроблений

17.4тЧитати матеріал російською

Приостановление выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны России фактически ставит крест на его существовании и позволяет РФ развертывать ракеты, которые ранее были запрещены этим договором.

В тексте указа есть такое объяснение, что его принимают в связи с необходимостью принять неотложные меры, что может означать, что Россия уже начинает если не производство, то испытания ракет средней и малой дальности. Возможно, они не станут дожидаться июля, когда формально прекратится действие договора, а уже начинают действовать.

Еще что важного есть в этом указе – приостановка будет действовать, пока американцы не прекратят свои нарушения, а поскольку они ничего не нарушают, и вернутся они не могут. А это означает то, что договор РСМД окончательно мертв, и то, что Россия не будет дожидаться окончательного срока.

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Заключение нового договора с привлечением другой стороны, например, Китая, Северной Кореи, Ирана, Израиля, Индии и Пакистана, возможно, но, во всяком случае Китай сказал, что он не заинтересован даже в переговорах о заключении такого соглашения. Так что это все пока только разговоры.

И ни одна из этих стран пока не садится договариваться, и трудно себе представить, что Иран сядет за один стол с Израилем, или Индия с Пакистаном, которые де-факто находятся в состоянии войны.

Новый договор нам не светит, а у старого нет никаких шансов, Россия сделала свой шаг. Ей этот договор не нужен, об этом российские генералы и сам Путин говорят с 2007-2008 гг публично. Это ж не только договор уйдет, но и сразу РФ приступит к подготовке развертывания ракет средней и малой дальности. Когда это произойдет, сложно сказать, но может уже через несколько месяцев.

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Павло ФельгенгауерПавло Фельгенгауер
Тема
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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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sH arK
sH arK
Сейчас этого дурачка только в дуркаине и считают "экспертом". Недоучка-биолог вдруг стал экспертом в военной области ;))) Уже фраза что "пока американцы не прекратят свои нарушения, а поскольку они ничего не нарушают, и вернутся они не могут" - говорит о многом! ну конечно, МК41 - морские ПУ вытащенные на сушу - какое же это нарушение? Но главное - ДРСМД для России действительно был ошибкой. Это СССР без ЯО уничтожал все НАТО за 2-3 недели. России же для этого без ЯО не обойтись. Так что ну его нафиг, этот ДРСМД!
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Ukr Igore
Ukr Igore
sH arK, Надувний танк. Надувна ракета надувна гумова акула. Срашка гумова дурашка.
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Soin Sergii
Soin Sergii
Жалко только, что ракеты жрать нельзя. Так что россияне придётся заняться вторичной переработкой материала для петушка.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Паша Фельгенгауэр нас продолжает радовать своей АНАЛитекой.Он стыдливо забыл упомянуть, почему США решили выйти из этого договора.А именно, лаптерейх,в обход договора,занимался разработкой и производством ракет средней дальности.И то,что у кацапездолья появился формальный повод разместить эти ракеты у границ Украины и в Калининградской области,мало что меняет.Ибо они бы это сделали в любом случае.Ведь как известно, договор с роиссей не стоит и бумаги,на которой он написан.
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