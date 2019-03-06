Приостановление выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны России фактически ставит крест на его существовании и позволяет РФ развертывать ракеты, которые ранее были запрещены этим договором.
В тексте указа есть такое объяснение, что его принимают в связи с необходимостью принять неотложные меры, что может означать, что Россия уже начинает если не производство, то испытания ракет средней и малой дальности. Возможно, они не станут дожидаться июля, когда формально прекратится действие договора, а уже начинают действовать.
Еще что важного есть в этом указе – приостановка будет действовать, пока американцы не прекратят свои нарушения, а поскольку они ничего не нарушают, и вернутся они не могут. А это означает то, что договор РСМД окончательно мертв, и то, что Россия не будет дожидаться окончательного срока.
Заключение нового договора с привлечением другой стороны, например, Китая, Северной Кореи, Ирана, Израиля, Индии и Пакистана, возможно, но, во всяком случае Китай сказал, что он не заинтересован даже в переговорах о заключении такого соглашения. Так что это все пока только разговоры.
И ни одна из этих стран пока не садится договариваться, и трудно себе представить, что Иран сядет за один стол с Израилем, или Индия с Пакистаном, которые де-факто находятся в состоянии войны.
Новый договор нам не светит, а у старого нет никаких шансов, Россия сделала свой шаг. Ей этот договор не нужен, об этом российские генералы и сам Путин говорят с 2007-2008 гг публично. Это ж не только договор уйдет, но и сразу РФ приступит к подготовке развертывания ракет средней и малой дальности. Когда это произойдет, сложно сказать, но может уже через несколько месяцев.
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