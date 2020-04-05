Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев наполягав на можливості для РФ першою завдавати ядерних ударів.

Відповідні норми він пропонував внести в концепцію національної безпеки країни. Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив колишній радник президента РФ Володимира Путіна, економіст Андрій Ілларіонов.

Патрушев, на його думку, є найнебезпечнішим з усіх осіб, наближених до Путіна.

Микола Патрушев і Володимир Путін 24СМИ

"Микола Платонович сповідує теорію превентивної ядерної війни. Андрій Андрійович займався цим неодноразово протягом багатьох років, на його думку, Микола Платонович Патрушев наполягав на зміні концепції національної безпеки для того, щоб туди включити юридичну можливість нанесення Російською Федерацією першою ядерного удару, в тому числі по неядерним державам. Треба сказати, що в цій дискусії навіть Путін виявився на боці... я б сказав, "голубів", – сказав Ілларіонов.

Ймовірно, під "голубами" він має на увазі політиків, які виступають за більш м'які методи, за аналогією з американськими "яструбами".

Економіст підкреслив, що на тему доктрини в оточенні Путіна була боротьба і ці пропозиції Патрушева в остаточний текст документа не увійшли.

"Але Патрушев наполягав на цьому. Зрозуміло, що в Патрушева і [директора ФСБ Олександра] Бортнікова, як у людей із ФСБ і КДБ, – скажімо м'яко – обмежень щодо використовуваного інструментарію немає", – додав Ілларіонов.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Андрій Ілларіонов заявив: те, що президент Росії Володимир Путін нібито хоче позбутися від окупованого українського Донбасу, – міф.

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