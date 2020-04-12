Патріарх Кирило заявив, що коронавірус послав Бог

Глава РПЦ, патріарх Кирило назвав коронавірус "божественним промислом", який покликаний зруйнувати ідеали споживчого товариства.

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Після служби з нагоди Вербної неділі він сказав, що останнім часом людство розвивається не в тому напрямку, а піднесені ідеали пішли у людей на другий план, на периферію життя, повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

Так глава РПЦ вважає, що нинішня пандемія покликана змусити людей задуматися про те, що не хлібом єдиним живе людина, замислитися над сенсом свого життя і про слабкість своєї, так як трагічне завищення людських можливостей, що підкріплюється незаперечними досягненнями в науці і техніці, багатьох позбавили критичного погляду на самих себе.

Патріарх Кирило

Однак скорботи даються для того, щоб вони стали уроками життя, зазначив патріарх. "І ось якщо через подолання цієї скорботи ми станемо ближче до Бога, то ми безсумнівно переможемо і саму скорботу", – вважає він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Російської православної церкви патріарх Кирило влаштував об'їзд Москви, під час якого він помолився про позбавлення від коронавируса. Росіяни обурилися і зажадали оштрафувати учасників за порушення режиму самоізоляції.