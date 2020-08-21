Патріарх Кирило закликав готуватися до кінця світу

Патріарх Московський і всія Русі Кирило заявив, що людям варто замислюватися не тільки про вселенський кінець світу, в який вірять християни, а й про власний – смерть.

Про це повідомили на сайті РПЦ. Кирило додав, що питання про свою смерть для християнина дуже актуальне.

Патріарх пояснив значення уривка з Євангелія від Матвія: "І потемніють сонце і місяць, і зорі попадають з неба, і тоді з'явиться син людський, прийдешній на хмарі у славі своїй".

"Звичайно, ці слова про кінець світу, який буде пов'язаний з неймовірним космічним катаклізмом. Дійсно, що повинно статися, щоб сонце погасло, щоб місяць більш не відображав сонячне світло, щоб зірки зникли?" – сказав Кирило.

Потім він додав, що до людини ближче не той космічний кінець Всесвіту, а його власний кінець світу.

"Мені часто доводилося говорити на цю тему, і в міру того як я переконувався, що кінець світу – одна з найважливіших, може бути, тем, які хвилюють людей, прийшла мені ось така думка. Звичайно, не може бути розумним людина, якщо вона не замислюється про кінець, про загальний кінець. Але ж куди ближче до нас не той космічний кінець Всесвіту, а наш власний кінець світу", – сказав патріарх.

Крім того, предстоятель РПЦ порадив у своєму житті більше "звертатися до високого, піднесеного, святого, того, що від Бога виходить".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава РПЦ, патріарх Кирило назвав коронавірус "божественним промислом", який покликаний зруйнувати ідеали споживчого товариства.

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