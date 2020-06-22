Патріарх Кирило "сердечно привітав" з днем нападу Німеччини на СРСР

Кирило Лютий Новини Росії 00:56, 23.06.2020

Глава Російської православної церкви, патріарх Кирило привітав російських військових з 79-ми роковинами нападу нацистської Німеччини на СРСР.

Патріарх разом з главою РФ Володимиром Путіним виступив на церемонії відкриття меморіального комплексу "Дорога пам'яті".

Звертаючись до військових, він заявив: "Зі знаменним, скорботним, але одночасно урочистим днем всіх вас сердечно вітаю".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський висловився про поїздку на військовий парад до Володимира Путіна, який проведуть 24 червня. Він підкреслив, що не поїхав би в Москву, навіть якби був запрошений.

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