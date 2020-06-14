Патріарх Кирило освятив головний храм ЗС РФ і обурив мережу. Фото та відео
Патріарх Кирил освятив у неділю, 14 червня освятив головний храм Збройних сил Росії в Підмосков'ї. На церемонії був присутній міністр оборони Сергій Шойгу.
Також глава Російської православної церкви також помолився в ньому про позбавлення від коронавірусу, про військових, а також про загиблих і постраждалих, в тому числі в полоні, повідомляють РИА Новости (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).
Зазначимо, що церемонія освячення викликала негативну реакцію росіян в соцмережах: "Наводить жах. Більше схожий на храм з фільмів жахів. Прямий натяк на Путінський режим", "Адольф Гітлер шле полум'яний нацистський привіт з пекла за освячення його реліквій! Діди воювали ... а за що воювали-то?", "Велике приміщення! Можна сюди освячені танки ставити і навіть ракету "Сатана"", "Щодо освячення спірно, а купу бабла платників податків розпиляли і витратили на ідеологічного монстра", "Бенкет під час чуми...".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міноборони РФ заявили, що зображення диктатора Йосипа Сталіна на мозаїці в головному храмі Збройних сил РФ є доречним, тому що він "повернув релігію". На будівництво храму пішло понад три мільярди рублів.