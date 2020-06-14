Патріарх Кирил освятив у неділю, 14 червня освятив головний храм Збройних сил Росії в Підмосков'ї. На церемонії був присутній міністр оборони Сергій Шойгу.

Також глава Російської православної церкви також помолився в ньому про позбавлення від коронавірусу, про військових, а також про загиблих і постраждалих, в тому числі в полоні, повідомляють РИА Новости (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Патріарх Кирило освятив головний храм ЗС РФ Twitter "Мосленти"

Зазначимо, що церемонія освячення викликала негативну реакцію росіян в соцмережах: "Наводить жах. Більше схожий на храм з фільмів жахів. Прямий натяк на Путінський режим", "Адольф Гітлер шле полум'яний нацистський привіт з пекла за освячення його реліквій! Діди воювали ... а за що воювали-то?", "Велике приміщення! Можна сюди освячені танки ставити і навіть ракету "Сатана"", "Щодо освячення спірно, а купу бабла платників податків розпиляли і витратили на ідеологічного монстра", "Бенкет під час чуми...".

Патріарх Кирило освятив головний храм ВС РФ Twitter "Мосленти"

Патріарх Кирило освятив головний храм ВС РФ Twitter "Мосленти"

Патріарх Кирило освятив головний храм ВС РФ Twitter "Головного ліберала"

Патріарх Кирило освятив головний храм ВС РФ Twitter "Мосленти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міноборони РФ заявили, що зображення диктатора Йосипа Сталіна на мозаїці в головному храмі Збройних сил РФ є доречним, тому що він "повернув релігію". На будівництво храму пішло понад три мільярди рублів.