Глава Російської православної церкви патріарх Кирило влаштував об'їзд Москви, під час якого він помолився про позбавлення від коронавірусу. Росіяни обурилися і зажадали оштрафувати учасників за порушення режиму самоізоляції.

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Пересувався глава РПЦ на Mercedes з мигалками, яку супроводжували ще кілька авто, в тому числі поліцейських (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

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Також із собою він узяв ікону Богоматері "Розчулення", яку вважають чудотворною.

Як пише "Медуза", пряму трансляцію вели деякі федеральні телеканали, а канал "Спас" показував молитву проти коронавірусу, яка була затверджена РПЦ.

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Маршрут пролягав від резиденції патріарха в Чистому провулку до Спартаківський вулиці близько Єлоховського (Богоявленського) собору, уточнює "Московський комсомолець". Кортеж рухався по місту близько двох годин.

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Ця акція викликала обурення росіян в соціальних мережах. "Середньовіччя", "хрещений езд", "на мерсах скрепнее", "оштрафувати за порушення режиму ізоляції" – написали вони.

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Поки ми самоизолировались, Москву рятує Патріарх. Крім жартів – Кирило об'їжджає Москву, сидячи в "Мерседесі", і читає молитви за порятунок країни від коронавируса. Все це транслюється в прямому ефірі телеканалу "Спас", провідні моляться.



Здається, пік епідемії виглядає саме так. pic.twitter.com/rk8Znqgqgk - baza (@bazabazon) April 3, 2020

Патріарх Кирило здійснить хресний хід на автомобілі навколо Москви з іконою Богоматері "Розчулення". Кортеж патріарха, який молиться про позбавлення від коронавируса, зараз рухається по МКАД, випливає з прямої трансляції телеканалу "Спас". https://t.co/aAbOM3HwNB pic.twitter.com/gtiMgyPyWO - Нова Газета (@novaya_gazeta) April 3, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві священики на джипах окропили місто святою водою з метою боротьби з коронавірусом.

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