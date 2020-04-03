Головна Новини
3 квітня • оновлено в 22:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Патріарх Кирило об'їхав Москву з молитвою проти коронавірусу і обурив росіян. Фото і відео

2.7т
Читати матеріал російською

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило влаштував об'їзд Москви, під час якого він помолився про позбавлення від коронавірусу. Росіяни обурилися і зажадали оштрафувати учасників за порушення режиму самоізоляції.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Пересувався глава РПЦ на Mercedes з мигалками, яку супроводжували ще кілька авто, в тому числі поліцейських (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

"На мерсах скрепнее": голова РПЦ об'їхав Москву з молитвою проти COVID-19 і обурив росіян

mk.ru

Також із собою він узяв ікону Богоматері "Розчулення", яку вважають чудотворною.

Як пише "Медуза", пряму трансляцію вели деякі федеральні телеканали, а канал "Спас" показував молитву проти коронавірусу, яка була затверджена РПЦ.

"На мерсах скрепнее": голова РПЦ об'їхав Москву з молитвою проти COVID-19 і обурив росіян

mk.ru

Маршрут пролягав від резиденції патріарха в Чистому провулку до Спартаківський вулиці близько Єлоховського (Богоявленського) собору, уточнює "Московський комсомолець". Кортеж рухався по місту близько двох годин.

"На мерсах скрепнее": голова РПЦ об'їхав Москву з молитвою проти COVID-19 і обурив росіян

mk.ru

Ця акція викликала обурення росіян в соціальних мережах. "Середньовіччя", "хрещений езд", "на мерсах скрепнее", "оштрафувати за порушення режиму ізоляції" – написали вони.

"На мерсах скрепнее": голова РПЦ об'їхав Москву з молитвою проти COVID-19 і обурив росіян

mk.ru

"На мерсах скрепнее": голова РПЦ об'їхав Москву з молитвою проти COVID-19 і обурив росіян
"На мерсах скрепнее": голова РПЦ об'їхав Москву з молитвою проти COVID-19 і обурив росіян
"На мерсах скрепнее": голова РПЦ об'їхав Москву з молитвою проти COVID-19 і обурив росіян
"На мерсах скрепнее": голова РПЦ об'їхав Москву з молитвою проти COVID-19 і обурив росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві священики на джипах окропили місто святою водою з метою боротьби з коронавірусом.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія Москва
Тег
РПЦ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
20
14
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Виктор Виктор
Виктор Виктор
На телеге свидомее..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Смульський Віктор
Смульський Віктор
Надо было еще и этого, ну как его, тянуть с парашютом на файле и чтобы за ним летели стерхи. А за мерсами на веревке болтались амфоры и на садовом, сквозь асфальт, всплыл батискаф. Люди (россияне), неужели вас настолько обнулили? Ну, что тут сказать?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги