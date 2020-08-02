Глава РПЦ Кирило назвав маячнею новини про своє багатство

Патріарх Російської православної церкви Кирило завив, що повідомлення про його багатства – "маячня" і "нападки на церкву", щоб її скомпрометувати.

Як стверджує глава РПЦ, чутки про його добробут нібито обумовлені тим, що церква "говорить божу правду", і це багатьом не подобається, передає РІА "Новости".

"Коли ви читаєте найжахливіші речі про патріарха, архієрея, священиків, пам'ятайте, що там навіть краплі правди не буває. Все це спрямовано на те, щоб тих, хто правду божу проголошує, скомпрометувати так, щоб народ перестав слухати й довіряти", – запевняє патріарх.

Такій "спокусі", за його словами, піддаються не тільки миряни. Кирило розповів, що одного разу один архієрей попросив його про фінансову допомогу, зіславшись на те, що стан патріарха становить $6 млрд.

"Це безглуздя досягло свідомості архієрея, і він в нього повірив", – заявив Кирило.

Нагадаємо:

Глава РПЦ раніше засвітив на публіці елітний годинник Ulysse Nardin вартістю понад 16 тисяч доларів.

Відомо, що він має резиденцію за 2,8 млрд рублів і яхту вартістю в $4 млн, елітний автопарк й інші предмети розкоші. Водночас вірян церковник закликає "відмовитися від комфорту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно патріарх Кирило освятив головний храм Збройних сил Росії в Підмосков'ї.