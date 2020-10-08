Патріарх Кирило назвав COVID-19 "останнім сигналом від Господа" і пішов на карантин

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило заявив, що пандемія коронавірусу є "останнім дзвоником" і "дивним уроком", який Господь дав людському роду, після чого пішов на карантин через контакт із хворим на COVID-19.

Випробуванню людства "напастю" коронавірусу Кирило присвятив частину проповіді в храмі Олександра Невського в Передєлкіні. Її текст виклали на сайті РПЦ.

Патріарх припустив, що людство дійшло "до якоїсь точки", тому Господь занурив людей у ситуацію, де вони повинні побачити "марність того, чому віддають найкращі роки життя".

На думку Кирила, "напасті, що зійшли на весь рід людський" не могли трапитися просто так.

"Це дуже сильний і, можливо, навіть останній дзвінок для всіх нас. Дзвінок, сигнал від Самого Господа і Спасителя нашого", – сказав патріарх.

Він наголосив, що людство повинне навчитися "долати суєту життя і більше думати про головне – про спасіння душі".

"І хай допоможе нам Господь засвоїти цей дивовижний урок, який водномить віддається всьому людському роду", – резюмував Кирило.

8 жовтня патріарх Кирило пішов на карантин через контакт із зараженою коронавірусом людиною. Про це сказано в його посланні до намісника Троїце-Сергієвої лаври єпископа Хоми, що оприлюднено на сайті РПЦ.

"Причиною цього стали мої недавні контакти з людиною, у якої було виявлено коронавірусну інфекцію. Час, необхідний відповідно до медичних приписів для мого особистого карантину, ще не минув. Вважаю неможливим піддавати всіх вас небезпеці зараження", – повідомив Кирило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава РПЦ, патріарх Кирило назвав коронавірус "божественним промислом", який покликаний зруйнувати ідеали споживчого товариства.