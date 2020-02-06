Патріарх Кирил засвітив годинник з діамантами за $16 тисяч. Фото

Глава РПЦ, патріарх Кирил засвітив на публіці елітні годинник Ulysse Nardin вартістю понад 16 тисяч доларів.

Годинник, інкрустовані діамантами священнослужитель надів на відкриття Різдвяних зустрічей на тему "Моральні цінності і майбутнє людства", яка проходила в Раді Федарацііі, пишуть "Відкриті медіа".

Відзначається, що дана модель хоч і 2005 року, але вартість годинника зараз на одному з сайтів з продажу становить 16 100 доларів. Вказується, що годинник зроблений з нержавіючої сталі діаметром 42 міліметри, відрізняється водонепроникністю до 100 метрів, подвійним циферблатом і збільшеним розміром вікна дати. Елітний годинник поставляються з чорним ремінцем зі шкіри алігатора з застібкою з нержавіючої сталі.

Патріарх Кирил з дорогим годинником відкриті медіа

Годинники Ulysse Nardin Скріншот

Нагадаємо, що раніше патріарх Кирил вже потрапляв в скандал з дорогим годинником. Так, в 2012 році в фотошопі затерли на руці годинник Breguet за $ 30 тисяч. Однак відображення дорогого аксесуара залишилося в відображення на столі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше патріарх Кирил, який має резиденцію за 2,8 млрд рублів, яхту вартістю в $4 млн, закликав православних віруючих "відмовитися від комфорту, як найвищої цінності".

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