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7 лютого • оновлено в 09:21
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Патріарх Кирил засвітив годинник з діамантами за $16 тисяч. Фото

3.9т
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Глава РПЦ, патріарх Кирил засвітив на публіці елітні годинник Ulysse Nardin вартістю понад 16 тисяч доларів.

Годинник, інкрустовані діамантами священнослужитель надів на відкриття Різдвяних зустрічей на тему "Моральні цінності і майбутнє людства", яка проходила в Раді Федарацііі, пишуть "Відкриті медіа".

Відзначається, що дана модель хоч і 2005 року, але вартість годинника зараз на одному з сайтів з продажу становить 16 100 доларів. Вказується, що годинник зроблений з нержавіючої сталі діаметром 42 міліметри, відрізняється водонепроникністю до 100 метрів, подвійним циферблатом і збільшеним розміром вікна дати. Елітний годинник поставляються з чорним ремінцем зі шкіри алігатора з застібкою з нержавіючої сталі.

Патріарх Кирил з дорогим годинником

Патріарх Кирил з дорогим годинником

відкриті медіа

Годинники Ulysse Nardin

Годинники Ulysse Nardin

Скріншот

Нагадаємо, що раніше патріарх Кирил вже потрапляв в скандал з дорогим годинником. Так, в 2012 році в фотошопі затерли на руці годинник Breguet за $ 30 тисяч. Однак відображення дорогого аксесуара залишилося в відображення на столі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше патріарх Кирил, який має резиденцію за 2,8 млрд рублів, яхту вартістю в $4 млн, закликав православних віруючих "відмовитися від комфорту, як найвищої цінності".

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Лучшие друзья батюшек - это бриллианты. (Из песни группы "ВИА - Гра")
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Александрович Валера
Александрович Валера
В Китае купил
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Соловйов Роман
Соловйов Роман
Етот "человек" ничего общего с церквой не имеет, служить совсем не тем "богам". Ето зло во всей красе
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