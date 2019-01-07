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Володимир Ар&#39;єв
Володимир Ар'єв
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Патріарх Кирил не впорався із завданням

1.8т

Томос виявився зброєю.

Новини
Россия потерпела грандиозное поражение

В Криму окупанти привели системи ППО в повну боєготовність, коли українська делегація ще летіла за ним в Стамбул. А останні новини з півночі такі: оскільки Кирил (Гундяєв) не впорався із завданням зірвати Томос для України, главний по РФ зело осерчав і поїхав святкувати у Санкт-Петербург, а не в храм Христа Спасителя, і головне - навіть бачити невдаху не схотів. Вочевидь, когось через певний час розжалують (справді, не жарт - джерело новини дуже серйозне).

Це доводить значимість геополітичної перемоги України.

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Автор
Володимир Ар&#39;євВолодимир Ар'єв
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінПатріарх Кирило
Місце
Україна
Теги
ТомосРосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Володимира Ар'єва
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