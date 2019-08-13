"Парафіяни – кріпаки": у ПЦУ пояснили жорстоке хрещення немовляти в Росії

Хрещення однорічної дитини у Гатчині (Росія) викликало великий резонанс у мережі (відео в кінці публікації).

Священик фактично вчиняв насильство над дитиною, намагаючись, як велить канон, тричі занурити її в купіль. Малюк відчайдушно чинив опір, але святий отець робив свою справу. Дивлячись на ці тортури, мати спробувала відібрати у нього дитину, але той відмовлявся її віддавати. Справа закінчилася заявою в поліцію і словами самого священика: "А що, власне, трапилося?"

Чи дійсно дії священика були правильними з церковної точки зору? Якщо ні, як слід було б вчинити? Чи вважається таїнство хрещення, здійснене за таких обставин, дійсним? Які "санкції" передбачені в таких випадках?

На ці запитання у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL відповів протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м. Полтава) Олександр Дедюхін.

– Отець Фотій вважає, що для хрещення обов'язково тричі занурювати у воду, і він докладав усіх фізичних зусиль, щоб саме так і було. Наскільки це правильно з церковної точки зору?

– В принципі, слово "баптизма", "хрещення", так і перекладається – "занурення". Але якщо ми уважно читаємо Святе Письмо, там написано, що хрещення – "не тілесної нечистоти позбуття, а випрошення у Бога доброго сумління". У російському перекладі "обіцянка", а не "випрошення", але суть все ж таки передає грецький текст, а там "випрошення".

Хрещення – це таїнство, в якому діє Святий Дух, незалежно від того, занурили людину чи полили. Звісно, правильніше занурювати. Але, якщо ми згадаємо епізод із житія святого Миколая-Чудотворця, то він у купелі встав. Отже, треба було його брати за ноги і вмочати головою донизу?

Порушення канонів в обливальному хрещенні абсолютно немає.

Обряд хрещення, ілюстрація Youtube

Я, наприклад, завжди питаю батьків, особливо, коли хрещу зовсім маленьких дітей: занурюємо чи поливаємо? Тобто ми чинимо за бажанням батьків.

– У якийсь момент мати дитини хотіла забрати її, але священик не віддавав. Хіба таке припустимо?

– Тут усі питання до священика. З одного боку, неправильно забирати дитину, якщо вже таїнство почалося. З іншого боку, якщо мати бачить загрозу життю своєї дитини, вона має право забрати.

– Після інциденту священик сказав, що мати "невоцерковлена".

– Тут найважливіше питання таке: чому ми хрестимо дітей? Тому що батьки мають віру, і по цій вірі діти приносяться і хрестяться. Невоцерковлена людина – це та, кого похрестили в дитинстві, але яка не є практикуючим християнином. Швидше за все, люди прийшли охрестити дитину, "бо так треба".

Таких проблем не буває, коли люди воцерковлені, коли всі в єдиному дусі. Тоді все гаразд, і діти, як правило, навіть не плачуть. Всім це в радість.

Протоієрей Олександр Дедюхін, патріарх Варфоломій Facebook Олександр Дедюхін

Але якщо мама – людина невоцерковлена, якщо вона в чомусь проти, то священик не має права їй суперечити. Воцеркови спочатку, а потім щось розповідай.

– Тобто він для неї не авторитет.

– Абсолютно. Парафіяни ж не кріпаки.

– І з приводу самого таїнства. Чи можна вважати, що дитина хрещена?

– Так, звичайно, дитина хрещена.

– В єпархії, де служить отець Фотій, вже заявили, що вони "трохи в шоці" від того, що трапилося, і пообіцяли ухвалити рішення. Чи є те, що вчинив священик, правопорушенням з церковної точки зору? Чи передбачені якісь "санкції"?

– Якщо чесно, то це звичайне хамство. Коли людина вважає себе зіркою – "я роблю те, що я хочу, парафіяни – мої кріпаки, і всі повинні мені підкорятися". Це не стільки церковний злочин, скільки злочин проти здорового глузду.

Канонічних порушень як таких немає – дитина хрещена. По-хорошому, якийсь єпархіальний суд має змусити його публічно вибачитися.

Він може бути позбавлений якихось церковних нагород, може бути знятий зі своєї посади. Все що завгодно, залежно від його реакції.

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