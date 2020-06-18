"Сначала намечались торжества, потом аресты;

потом решили совместить" - Григорий Горин, "Тот самый Мюнхгаузен"

Парад во время пандемии, как и пир во время чумы - характерные признаки безумия верховных правителей. Российская экономика летит в пропасть, народ уже реально голодает, а Путин озабочен собственным величием в качестве вождя народа-победителя.

Поздравить ветеранов на дому, помочь им материально вместо помпезного парада — это российской властью даже не рассматривается. А вот рисковать жизнями ветеранов и потомков победителей — это легко! Всегда - пожалуйста!

Современная российская литература и кино, как высшие, наиболее эффективные формы пропаганды, буквально пронизаны идеей умереть за Россию. Не жить во имя, не жить для, а умереть. Именно такую возможность Путин готов предоставить участникам и зрителям военного парада как в Москве, так и в других регионах страны.

В России только по официальным данным число инфицированных Сovid-19 ежедневно увеличивается на тысячи. Реальная масштабы эпидемии никому не известны, но эксперты считают, что они в разы, а в отдельных регионах – на порядок занижены.

Массовое публичное мероприятие в такой обстановке — это создание своими руками очагов новых вспышек заболеваемости, которые могут вызвать вторую волну эпидемии, гораздо более мощную и продолжительную чем первая с десятками тысяч погибших...

Однако Путина это мало волнует - ответственность за эпидемиологическую ситуацию, как и за последствия пандемии в социальной и экономической сфере, президент переложил на руководителей регионов. С них и спрос будет.

И вот, понимая, что парад никак не поспособствует улучшению жизни, а смертность увеличит точно, губернаторы начали дружно отказываться от проведения торжественных мероприятий. Список городов, где уже не планируют проводить, парад растет с каждым днем: Пермь, Белгород, Орел, Петропавловск-Камчатский, Ярославль, Псков, Саранск, Оренбург, Нижний Тагил, Курск, Челябинск, Вологда, Пенза, Якутск, Пятигорск, Тюмень, Иркутск, Тверь, Ржев, Киров...

Оказалось, что "Великий Парад", задуманный Путиным, никому в российских регионах не нужен, а там, где он под давлением Кремля все-таки состоится, превратится в обычное шествие, базирующихся в городе воинских подразделений.

За "праздничным парадом" последует растянутое на неделю голосование путинских поправок в Конституцию, гарантирующих ему "пожизненное" пребывание во власти. Без фальсификаций результатов достичь "народного одобрения" будет невозможно, а значит последуют протесты, аресты активистов и новые протесты, и новые аресты... Примечательно, что один из первых дней голосования по поправкам совпадет с акцией "Бессмертный полк", запланированной на 26 июня, поэтому протесты и торжества могут происходить одновременно.

Похоже, что праздник победы над нацизмом Путин попытается превратить в победу над собственным народом...

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