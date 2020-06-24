Парад показал истинную роль Путина в мире

Ігор Яковенко Новини Росії 10:58, 24.06.2020

Парад самоизолянтов.

Ну вот и произошло уточнение истинной роли и влияния в мире России и лично Путина. На самое важное для Путина событие согласились приехать 7 (семь!) глав иностранных государств: Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Шесть стран бывшего СССР плюс Сербия. Ну, и Абхазия с Южной Осетией для массовости..

Параллельно состоялся "парад отмазок" тех, кто не принял путинского приглашения.

Пашинян и Алиев сослались на коронавирус.

Нетаньягу вдруг обнаружил в своей стране сложную ситуацию. А когда в Израиле ситуация была простой?

Бердымухамедов объяснил Путину, что ему исполняется 63 года и это возраст пророка, поэтому - никак.

На мой взгляд победителем конкурса "отмазок" стал глава Хорватии Зоран Миланович, который сообщил, что у него сломался личный самолет...

Плюс три десятка глав российских регионов, которые отказались проводить парад в этот день... Лучше бы он из бункера не вылезал, позора бы меньше было...

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