Формально у світі вже давно завершились усі заходи присвячені 75 річчю закінчення Другої світової війни.

Безумовно пандемія коронавірусу внесла дуже істотні зміни в відзначення цієї історичної події.

Путін планував широкомасштабні заходи від яких повинен був здригнутися увесь світ. Планувалось взагалі святкувати день перемоги увесь рік. В кожному суб’єкті федерації,в кожному місті і дєрєвні, в кожній установі,на підприємстві,в кожному навчальному закладі,школі,в кожному дитячому садку і яслах - скрізь повинні були святкувати перемогу. З балалайками,гармошками,звичайно з наркомівськими сто грамами.

Для цього колосальна пропагандистська машина Кремля була включена на повну потужність. В усіх куточках необятноі відбувались тренування,репетиції і активна підготовка до парадів. Навіть мами для своїх немовлят пошили військові гімнастьорки. Немовлят вділи у війську воєнну форму - піхотинців,танкістів,льотчиків,підводників, не забули і про дівчаток - медсестри,зв’язківці лежали в дитячих колясках,яких мами вивезли на репетицію.

Але коронавірус усе змінив.

Путін заховався у свій таємний бункер,парад на 9 травня скасували, оскільки була дуже велика загроза для здоровя людей.

Але мабудь головна причина переносу параду була не в турботі про здоровя людей,коли в Росії взагалі думали про такі дрібнички,як здоровя людей,а страх Путіна вийти із свого бункера.

І от парад знову призначили, карантин в Москві скасували,хоча об’єктивних підстав для цього немає,адже кількість хворих зараз значно більше ніж було у травні.

Але Путін не може проводити парад коли в Москві карантин,тому і скасували.

Мабудь коли планувались усі ці грандіозні пропагандистські заходи то вони мали на меті ще більше підняти рівень войовничого патріотизму в Росії ,витлумачити населенню що це Росія перемогла у війні,а всі інші не мають до цього майже ніякого відношення.

Російська пропаганда навмисно забувала,що Україна і Білорусь понесли найбільші жертви у тій війні

В Росії замовчують що більше 8 млн. українців загинули у війні.

Головне завдання Путіна ще більш підняти патріотичний психоз в Росії,щоб відволікати людей від важкого сьогодення.

Але головна мета параду - тріумфальний вихід Путіна із свого бункера! Йому треба себе знову якось легітимізувати.

От на фоні такого психологічного угару, Путін хоче показати який він великий правитель Росії.

Начеб то це він переміг у тій війні і руський народ тепер живе не гірше ніж німці,які програли ту війну.

Не зрозуміло чому ветерани,яким вже дуже важко рухатись повинні вітати Путіна на трибуні,а не Путін і його війська мають вітати ветеранів,які виграли ту війну!

Саме тому,ветерани мають бути на трибуні! Це для них повинен бути цей парад,а не для Путіна.

Але то їх проблеми.

Те що Зеленський на цей парад не поїде - це добре,те що його не запросили - це дуже добре.

Путін заказ перед серйозним викликом. Його популярність палає. В Кремлі це розуміють,тому і треба підняти градус пропагандистської істерії .

Путін намагається контролювати настрої людей,але усе може змінитись в один день,як це вже було в історії.

Геній Карпат Чаушеску, не звернув увагу свого часу, на масові заворушення в провінції і усі пам’ятають чим це закінчилось.

Важливо не забувати,що від правителя який мав абсолютно повну і не обмежену владу Чаушеску за одну добу перетворився в ізгоя який шукав порятунку від народу,який ще вчора безмежно любив і восхваляв диктатора.

Шлях Чаушеску від безмежної любові народу до ненависті - зайняв одну добу!

А шлях ненависті народу - до ганебного розстрілу - чотири доби!

І все це відбулось без опозиції,партій - несподівано і невідворотньо.

Ці події змінили в Румунії усе.

Варто не забувати і цих уроків історії.

Тому влада Путіна і вдається до цих пропагандистських заходів,зокрема параду,хоча офіційний день коли цей парад був би логічним,вже давно минув.

Але на цьому свята в Росії не закінчаться.

Путін придумав ще одне свято - начеб то голосування за зміни в конституцію,хоча вони вже ухвалені відповідно до тієї процедури яка встановлена у Конституції Росії.

Тобто після такого пропагандистського заходу,як парад,заради якого Путін зробив вихідний день,в Росію прийде 1 липня інше свято - всенародне голосування за вічного Путіна.

24 червня - це триумфальний вихід Путіна із бункера, і присвячений цьому парад,а 1 липня - всенародний одобрямс на вічного Путіна .

Може тому і не запросили Зеленського - це із внутрішній захід до якого Україна не має відношення.