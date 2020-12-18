У четвер відбулася велика прес-конференція президента Росії (про її нетрадиційний формат в 2020 році ми писали раніше). Володимир Путін відповідав на питання журналістів по відеозв'язку зі своєї резиденції в Ново-Огарьово. Федеральні і іноземні журналісти задавали питання з Центру міжнародної торгівлі в Москві, регіональні – працювали на майданчиках в федеральних округах.

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Было аккредитовано более 700 российских и иностранных журналистов, но свой вопрос удалось задать не всем, хотя мероприятие длилось 4,5 часа. Владимир Владимирович ответил всего на 50 вопросов, точнее, сделал вид, что ответил. К слову, в 2020 году слово дали лишь двум иностранцам — для примера, в 2001 году на пресс-конференции президенту было задано всего 22 вопроса, и 10 из них были от иностранных медиа. И только один из них, британец Стив Розенберг, озвучил острый вопрос.

В частности, он спросил: "… находясь у власти 20 лет, Вы не считаете, что Вы несёте хоть долю ответственности за плачевное состояние этих отношений, особенно на фоне действий России в последние годы от аннексии Крыма до использования химического оружия на территории Великобритании в городе Солсбери". В ответ общественность не услышала ничего нового: "Это касается и возвращения Крыма в состав нашего российского государства. Обращаю ваше внимание, что это было сделано на основе волеизъявления народа. <…> В Крыму люди пришли на референдум, проголосовали, но вам почему-то это не нравится. Хочу напомнить, что демократия – это власть народа, и надо либо признавать это, либо тогда отказаться от этого термина вообще повсеместно". По версии российского президента, референдум под дулами автоматов — это и есть демократия, что для украинцев — отнюдь не новость.

68-летний Владимир Владимирович, которому злые языки приписывают то ли болезнь Паркинсона, то ли онкологию, выглядел на удивление бодро. Возможно, это объясняется содержимым белого стакана, из которого президент России пил на протяжении всей пресс-конференции. Очевидно, главной задачей мероприятия было не успокоить нищих и уставших россиян, а продемонстрировать им бодрого дедушку, рассчитывающего оставаться президентом России минимум до 2036 года, пока ему не исполнится 84 года.

По сути, мероприятие не стало сенсацией, народ не получил чётких ответов на актуальные политические и экономические вопросы. Владимир Путин небрежно отмахнулся от многочисленных журналистских расследований: о главе Службы внешней разведки Нарышкине, который пользуется активами азербайджанского миллиардера Года Нисанова; связи семьи председателя правительства Мишустина с крупнейшим хищением НДС в истории России; бизнесе старого президентского друга Ковальчука, с некоторых пор второго человека в России; коррупционных схемах главы Росгвардии Золотова; бизнесе путинской любовницы и его третьей дочери; отравлении Навального сотрудниками Федеральной службы безопасности; бизнесе путинской дочери Тихоновой и её мужа (теперь уже с приставкой экс) Шамалова… Зато он опять долго и нудно рассказывал россиянам, что "НАТО приближается к нашим границам".

Как остроумно заметили в одном из политических Telegram-каналов, президентскую пресс-конференцию можно описать в нескольких тезисах: "Год — как погода. Мы — не бензоколонка. Наше здравоохранение — эффективнее. Решают — граждане. В 2000 году — было хуже. В расследованиях — свалено в кучу. Эрдоган — хвостом не виляет. По следующему сроку — решение не принял. Кадыров — философ. Фургал — член ОПГ. Мы — белые и пушистые. Секрет счастья — любовь. Главный тост — за Россию".

Говоря об Украине, Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал откровенное нежелание России идти на мирное урегулирование ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Президент России как обычно обвинил украинские власти в отказе от выполнения Минских договорённостей несмотря на то, что именно российская сторона всячески пытается уйти от решения вопроса, игнорируя встречи трёхсторонних контактных групп. В частности, об этом свидетельствует отсутствие полномочий у представителя России Бориса Грызлова на заседании трёхсторонней контактной группы, которое состоялось 16 декабря 2020 года.

Владимир Путин заявил о необходимости выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Донбассу, одновременно "забыв" об аналогичных резолюциях по оккупированному Россией Крыму. В частности, на днях Генеральная Ассамблея ООН приняла обновлённую украинскую резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", положения которой в 2020 году существенно усилены. Этот документ стал 5-й подряд резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и 9-й в контексте международного реагирования на попытку аннексии РФ украинского полуострова.

Россия в очередной раз попыталась отмежеваться от участия в военном конфликте, хотя ни для кого не секрет, что именно она является стороной конфликта, а не пресловутые "Л/ДНР", в том числе и по условиям встречи в рамках "нормандского формата". Собственно, это косвенно подтвердил Владимир Владимирович, когда заявил: "А Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержания производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера и так далее. Так что будем двигаться спокойно в этом направлении. Мы, без всяких сомнений, можете не сомневаться, понимаем всю сложность той ситуации, которая в Донбассе сложилась и, повторяю ещё раз, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше".

Интересно, что думают по этому поводу россияне. Тучные годы в российской экономике прошли сразу, как только Запад ввёл антироссийские санкции за оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, так что сейчас пришло время "резать коров" (российских налогоплательщиков). К слову, во время пресс-конференции Владимир Путин, который в начале 2020 года заявил, что ему плевать на санкции, затянул песню об их снятии: "… надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжёлых условиях; снять хотя бы ограничения различного рода – торговые ограничения, санкции – в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления последствий пандемии; снять ограничения на поставку медикаментов, медицинского оборудования, подготовку врачей – вот о чём надо подумать, а не искать крайних и виновных". Как-то странно получается, на санкции плевать, но отменить их надо.

Правда такова, что чем беднее становятся простые россияне, тем труднее российской власти убедить их в том, что надо "затянуть пояса" и ещё немного "потерпеть" ради России. Владимир Путин разглагольствовал о поддержке оккупированных украинских земель, однако, когда зашла речь о россиянах, в частности, пенсионерах, сбавил тон. На вопрос, при каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам, которую отменили 5 лет назад в качестве временной меры, он ответил: "Это условие простое: бюджетная обеспеченность" (то есть, никогда). И добавил: "… в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили". Другими словами, деньги у России на поддержку огня в "горячих точках" есть, а на индексацию пенсий российским пенсионерам – нет.

К слову, раз заговорили о пенсиях. Самое распространённое преступление среди российских пенсионеров — кража. По этой статье в прошлом году в России осудили 2111 человек пожилого возраста. Чаще всего пенсионеры воруют небольшие суммы денег, а также продукты, корм для животных, посуду. Полиция в таких случаях легко находит подозреваемого, а пожилой человек, как правило, сразу признает вину – что улучшает статистику раскрываемости преступлений, так что пенсионерам в редких случаях удаётся избежать суда и уголовной ответственности. Ущерб от краж пенсионеров чаще не превышает 2,5 тысяч рублей ($30-40), реже – 2,5–5 тысяч ($30–80). А в это время президент страны, где пенсионеры вынуждены воровать еду, рассказывает журналистам о "гиперзвуковых системах, которых нет ни у кого в мире" (только у России).

После просмотра затяжной пресс-конференции на ум пришли строки из "Мёртвых душ" Н. В. Гоголя: "А наш барин, как напьётся, велит вынести на крыльцо кресло и ну общаться с крепостными". К слову, раз заговорили о барине и крепостных… Под конец Владимир Владимирович пообещал "подарок, небольшой, скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по 5 тысяч рублей ($60–80), каждому ребёнку в семье, где есть дети от нуля до семи лет включительно".

На фоне миллиардов, которые фигурируют в указанных выше журналистских расследованиях, ничем иначе, как крошками с барского стола, такой подарок не назовёшь.