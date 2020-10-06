Те, що виходить на публіку з-під килимної боротьби навколо російського проекту "Північний потік-2", можна сміливо назвати обривками з уривків. Справді, дозволу на його добудову то даються, то відгукуються, то Данія висловлює своє "фе", то Німеччина, а то і всі розвертаються назад. Останній яскравий епізод, з приводу цієї епопеї, був у виконанні фрау Меркель, яка з усією серйозністю оголосила про те, що якщо Москва не повернеться на нормальні позиції у справі отруєння Навального, то вона таки перегляне своє ставлення до труби.

Але як відомо, Москва не тільки нічого не переглянула, але прозоро натякнула, мовляв Навального ми вам видали без Новачка всередині, а чим ви його потім накачали – не наша справа. Це було сказано для зовнішньої публіки, а для своїх ЗМІ пояснили, що ніякого Новачка в РФ немає. Правда, за версією МЗС його і не було ніколи, оскільки ні при совку, ні в РФ він не розроблявся, а за версією служби зовнішньої розвідки, весь Новачок, до останнього фанфуріка, був знищений, згідно з конвенцією про заборону хімічної зброї. Версії ці розрізнялися діаметрально тільки в частині того, чи був Новачок взагалі чи ні, але збіглися в тому плані, що тепер його немає і якщо Навального таки отруїли цією речовиною, то зробили це фашисти, на чолі з самою Меркельшою. Публіці ця версія "зайшла".

У сухому ж залишку, Навальний воскрес із мертвих і людським голосом сказав про те, що "пороблено" йому було особисто товаришем Путіним, що начебто додало жорсткої позиції Меркель додаткової ваги. Але ніяких гучних заяв ні по трубі, ні по факту отруєння Навального вона так і не виконала, та про самого Навального вже всі забули. Тепер пам'ятають, що лікувався він в клініці Шаріте, а чи від Новачка або триперу – нікому не цікаво. Тим більше, що ліжко треба було звільняти для Кернеса, якого везли в аеропорт Харкова на 15 каретах швидкої допомоги.

Загалом, що там відбувається насправді – нікому невідомо, і іноді складається враження, що сама Меркель не знає, що думає з цього приводу. Проте, якісь непрямі дані дають поживу для роздумів.

Так, всі добре пам'ятають про те, що Штати пообіцяли втопити санкціями будь-яке судно-трубоукладач, який спробує взяти участь в добудові цього газопроводу. Штатна флотилія, що належить швейцарській компанії, тут же знялася і відбула до місця нової роботи в Мексиканську затоку, а з далекосхідної Знахідки до місця робіт прибуло російське судно трубоукладач "Академік Черський". У Газпромі заявили, що вони "імпортозамісники" укладальники і добудують газопровід своїми силами. Але після довгого стояння в порту Мукран, поруч зі складом труб для добудови, судно вийшло в море, з невідомою метою і в невідомому напрямку. І ось російська преса дає деяке пояснення того, куди воно попрямувало.

"Судно-трубоукладач" Академік Черський", який називають можливим варіантом для добудови газопроводу" Північний потік-2", продовжило шлях з порту Мукран (ФРН), де знаходяться труби для будівництва трубопроводу, в бік Калінінграду".

Такі дані надав портал Marine Traffic. Як стало зрозуміло, рушило воно до російських берегів. У Калінінград судно мало прийти 7 жовтня. З одного боку, невідомо, навіщо вони туди пішли, може поїсти, попрати і ще, хіба мало навіщо, але щось підказує, що справа в чомусь іншому, бо після цього російська преса якось сумно і печально віщає наступне.

"Північний потік-2" – великий експортний проект потужністю 55 млрд куб. м газу в рік, газопровід прокладається по дну Балтійського моря. Вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. Європейські партнери "Газпрому" – британо-голландська Royal Dutch Shell, австрійська OMV, французька Engie і німецькі Uniper і Wintershall – фінансують проект на 50%, т.б. до 950 млн євро кожен. Проект завершено на 94%".

Стиль написання збережений повністю і дочитавши до останнього рядка, виникає відчуття недомовленості. Туди так і просяться звичні слова: "Пам'ятаємо, сумуємо, спи спокійно, дорогий Потік-2".

Хоча, можуть бути різні варіанти, але поки ситуація виглядає як в тому дитячому фільмі про зелене Буратіно: "Пацієнт швидше мертвий, ніж живий".