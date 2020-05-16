Россия, похоже, соорудила себе гражданскую религию из 9 мая. И вычеркнула из нее крымских татар. Из-за этого они обречены быть у себя на родине не только в численном меньшинстве, но еще и в этическом.

Речь о 18 мая – дне депортации. Эту дату отделяет от девятого мая лишь несколько суток. Но если первую дату в России вспоминают пышно и громко, то вторую стараются не замечать. Потому что память о ней рискует разрушить все то, на что опирается современная Россия.

После того как Крым был освобожден от немцев, коренной народ полуострова вывезли в Центральную Азию. В отличие от многих других народов крымским татарам не позволяли вернуться домой вплоть до конца перестройки. И даже после того, как СССР рухнул – советская мифология продолжила жить в Крыму.

После 1991 года полуостров превратился в заповедник. Просоветская ностальгия пустила здесь свои корни куда глубже, чем во многих других регионах бывшей империи. Миф об "исконно русском Крыме" тщательно сохраняли – и потому любые попытки раскрасить черно-белую картинку пресекались.

Советская концепция позволяла вычеркнуть крымских татар из истории региона. Она позволяла объявить целый народ предателем, чтобы затем отказать ему в праве на дом. Причем они были исключением даже на фоне других народов СССР. Всех остальных Советский Союз объявлял народами-победителями, среди которых были отдельные коллаборационисты. И только крымских татар объявили народом-изменником, среди которого "встречались отдельные герои".

Любая дискуссия на эту тему считалась недопустимой. Потому что она разрушала главный миф советской империи – о Великой Отечественной войне.

В рамках этого мифа вся история войны подавалась как борьба абсолютного Добра с абсолютным Злом. Если вписать в этот незамысловатый концепт депортацию крымских татар, то получится, что в Крыму Добро победило Зло и затем, 18 мая 1944 года, само совершило злодеяние. Такой подход абсолютно непредставим для советского обывателя, а потому о депортации предпочитали не вспоминать, либо отделывались дежурными фразами, либо говорили о том, что крымские татары сами виноваты в своей судьбе.

Депортация коренного народа позволила перепридумать историю Крыма. Крымскотатарскую топонимику спешно заменили. Учебники истории – переписали. И даже люля-кебаб в крымских заведения вплоть до краха Советского Союза подавали как "колбаски по-симферопольски".

Впрочем, советская мифология не умерла вместе с СССР. Прошло совсем немного времени – и теперь она вновь поднята на знамена нынешней России. Более того, "Великая Отечественная" стала гражданской религией, призванной оправдывать все, что было ДО войны, и все, что случилось ПОСЛЕ нее. Нынешние правители Кремля объявлены наследниками победивших, а потому любая неудобная правда о тех годах безжалостно вымарывается и запрещается. Потому что разрушает этический фундамент существования современной России.

После аннексии Крыма коренной народ полуострова обречен жить в стране, которая вычеркивает его из собственной истории

Советская этика, риторика и даже самоощущение теперь вновь мейнстрим в современной России. Которая отныне сражается за право переиграть 1991 год. После аннексии Крыма коренной народ полуострова обречен жить в стране, которая вычеркивает его из собственной истории. А день депортации воспринимается как день покаяния – но не перед крымскими татарами, а для крымских татар.

Их поставили перед очень простым выбором. Они должны принять этику и эстетику того государства, которое в середине прошлого века отправило их в депортацию. Должны согласиться с гражданской религией современной России, которая фактически оправдывает все действия военного периода, включая выселение крымских татар с территории полуострова. В довесок – от них требуют принять новое гражданство полуострова. В противном случае их и дальше будут расценивать как главных возмутителей спокойствия и потенциальных нарушителей территориальной целостности Российской Федерации.

Со всеми вытекающими последствиями.