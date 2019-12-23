"Палицею зверху, знизу бий!" У Росії тюремний спецназ відпрацював на школярах розгін мітингів

У Челябінській області Росії спецназ Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), провів у школі посвяту в кадети. Бійці продемонстрували учням прийоми розгону демонстрантів під час масових заворушень.

Водночас батьки дуже здивувалися, побачивши пізніше на місцевому ТБ сюжет із такою посвятою. Про це повідомляє Znak.

Зазначається, що все відбувалося на лінійці в школі №21 у Златоусті. Взвод спецназу в формі й зі щитами продемонстрував, як виконується команда з нанесення ударів.

У Росії тюремний спецназ відпрацював на школярах розгін мітингів Скриншот з відео

"Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" – наказав керівник, а бійці виконали відповідні рухи.

Після того, як відео уроку про розгін мітингів потрапило в мережу, директора навчального закладу викликали до мерії.

А у Федеральній службі виконання покарань незабаром взялися пояснили такий перформанс перед учнями в Златоусті. Як пише "360", у пресслужбі ГУФСІН Росії в Челябінській області підтвердили, що виступ пройшов у кадетському класі й був присвячений поведінці під час надзвичайних ситуацій.

Бійці продемонстрували учням прийоми розгону демонстрантів Скриншот з відео

"Співробітники виправної колонії №25 у Златоусті на запрошення керівництва школи підготували показові виступи для учнів, під час яких продемонстрували дії груп швидкого реагування у разі виникненні надзвичайної ситуації", – йдеться в повідомленні.

Там заявили, нібито співробітники ФСВП РФ не беруть участі в розгоні демонстрантів на вулицях. Водночас зазначили, що така посвята – це нормально для кадетського класу, оскільки його випускники часто пов'язують своє життя зі службою в силових структурах, зокрема в кримінально-виконавчій системі.

"Це саме для виникнення якихось надзвичайних ситуацій на території колонії: якщо бунт відбувається або щось подібне", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці в Москві невідомий відкрив стрілянину. До столиці РФ терміново стягнули спецназ, ОМОН і сили Росгвардії.

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