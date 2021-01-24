"Палац Путіна" з'явився на картах Apple. Фото

Марина Ліснічук Новини Росії 12:15, 24.01.2021 Оновлено: 12:32, 24.01.2021

Ймовірна резиденція президента Росії Володимира Путіна в курортному містечку Геленджик біля берегів Чорного моря з'явилася на картах у додатках iPhone.

Там вілла, розташована в Краснодарському краї РФ, так і підписана – "палац Путіна". Про це повідомив Telegram-канал "Сибір. МБХ медіа".

"На Apple-картах з'явився палац Путіна у Геленджику", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше Фонд боротьби з корупцією затриманого в Москві опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування про палац Путіна на узбережжі моря. Площа будівлі становить 17 691 кв. м, вартість резиденції оцінюють у 100 млрд рублів. На прилеглій до неї території розташовані льодовий палац, церква, оранжерея, а також чайний будиночок і тунель із видом на море.

Водночас у Кремлі заперечують наявність у Путіна резиденції в Геленджику.

Палац Путіна на Apple-карті
Telegram-канал "Сибір. МБХ медіа"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Олексій Навальний опублікував розслідування щодо "палацу Путіна". Зокрема про те, де проживає і як фінансує свій маєток глава РФ.

  • У цьому ж розслідуванні він показав будинок у Дрездені, де Путін жив за часів служби в КДБ.

  • Пізніше німецькі журналісти опублікували кадри з цієї квартири, в яку Навального раніше не пустили.

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